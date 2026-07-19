Alertă în nordul județului Tulcea. „Ținte aeriene” au fost surprinse de radarul MApN la granița cu Ucraina

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat duminică, la ora 13.19, un grup de ţinte aeriene la o distanţă de aproximativ 15 km Est de localitatea Vâlcove, Ucraina. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 13.57 către populaţia din nordul judeţului Tulcea.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat duminică, 19 iulie, ora 13.19, un grup de ţinte aeriene la o distanţă de aproximativ 15 km Est de localitatea Vâlcove, Ucraina. Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 13.57”, anunţă Ministerul Apărării într-un comunicat oficial.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.

Alerta aeriană a încetat la ora 14.34.

„MApN monitorizează permanent situaţia şi informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente, menţinând permanent legătura cu acestea”, se mai arată în comunicat.

Editor : C.L.B.