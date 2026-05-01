Alertă în Râșnov, după ce doi frați de 11 și 9 ani au dispărut de acasă. Poliția cere ajutor entru găsirea lor

Alertă în Râșnov, după ce doi frați de 11 și 9 ani au dispărut de acasă vineri la prânz. Poliția face apel la populație pentru găsirea lor. Cei doi băieţi ar fi plecat de acasă în jurul orei 12:00, fără a se cunoaşte destinaţia acestora.

Poliţiştii din Braşov caută doi minori, băieţi şi fraţi, cu vârste de 9 şi 11 ani, din oraşul Râşnov, care au dispărut de la domiciliu vineri la prânz, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).

Cei doi fraţi sunt:

- Zecheru Mihai, de 11 ani. Semnalmente: înălţime 1.30 m, greutate 25 kg, păr şaten, ochi căprui, ten deschis, constituţie atletică, încălţat cu pantofi sport de culoare negru/verde şi îmbrăcat cu pantaloni de culoare albastră.

- Zecheru Maris-Casian, de 9 ani. Semnalmente: înălţime 1,35 m, greutate 30 kg, păr şaten, ochi căprui, ten deschis, constituţie atletică, îmbrăcat cu pantaloni de trening de culoare gri cu negru, geacă de culoare verde cu negru şi încălţat cu pantofi sport de culoare negru-galben.

Persoanele care pot oferi informaţii ce pot conduce la identificarea celor doi copii sunt rugate să apeleze de urgenţă numărul unic 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie, se mai menţionează în anunţul transmis de reprezentanţii IPJ Braşov.

