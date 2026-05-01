Alertă în Râșnov, după ce doi frați de 11 și 9 ani au dispărut de acasă. Poliția cere ajutor entru găsirea lor

Alertă în Râșnov, după ce doi frați de 11 și 9 ani au dispărut de acasă vineri la prânz. Poliția face apel la populație pentru găsirea lor. Cei doi băieţi ar fi plecat de acasă în jurul orei 12:00, fără a se cunoaşte destinaţia acestora.

Poliţiştii din Braşov caută doi minori, băieţi şi fraţi, cu vârste de 9 şi 11 ani, din oraşul Râşnov, care au dispărut de la domiciliu vineri la prânz, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).

Cei doi fraţi sunt:

- Zecheru Mihai, de 11 ani. Semnalmente: înălţime 1.30 m, greutate 25 kg, păr şaten, ochi căprui, ten deschis, constituţie atletică, încălţat cu pantofi sport de culoare negru/verde şi îmbrăcat cu pantaloni de culoare albastră.

- Zecheru Maris-Casian, de 9 ani. Semnalmente: înălţime 1,35 m, greutate 30 kg, păr şaten, ochi căprui, ten deschis, constituţie atletică, îmbrăcat cu pantaloni de trening de culoare gri cu negru, geacă de culoare verde cu negru şi încălţat cu pantofi sport de culoare negru-galben.

Persoanele care pot oferi informaţii ce pot conduce la identificarea celor doi copii sunt rugate să apeleze de urgenţă numărul unic 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie, se mai menţionează în anunţul transmis de reprezentanţii IPJ Braşov.

Top Citite
pot, anamaria gavrila
1
Mai mulți senatori și deputați intrați pe listele POT în Parlament anunță că nu vor vota...
constantin toma in studioul digi24
2
Primarul Constantin Toma spune că vede o singură variantă de guvernare: „Nu există alta...
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
3
Scenariul lui Ilie Bolojan dacă trece moțiunea de cenzură: „PNL ar putea rămâne la...
victoria stoiciu BUCURESTI - CONFERINTA - FDSC - LANSARE STUDIU IMIGRATIE - 26 SE
4
Victoria Stoiciu, după ce i s-a spus să demisioneze din Senat: Am muncit pentru...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
5
Simion spune în ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de...
Răsturnare spectaculoasă de situație! Donald Trump s-a răzgândit în privința Iranului: ”Știți ceva? Lăsați-i”
Digi Sport
Răsturnare spectaculoasă de situație! Donald Trump s-a răzgândit în privința Iranului: ”Știți ceva? Lăsați-i”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
un bebelus prinde degetele mamei
Medic ginecolog, reclamat după ce a afirmat că un copil conceput în post are şanse mari să moară în timpul sarcinii sau în pătuț
Ursuleți Washington
Un simbol cutremurător al copiilor răpiți din Ucraina: 20.000 de ursuleți de pluș, în Washington, în fața clădirii Capitoliului
roman face curat pe alei in bulgaria
Un român din Vaslui a devenit un model de bun simț și hărnicie în Bulgaria. De ce petrece acesta ore întregi să curețe parcuri și alei
Paradă copii Rusia
Record negativ istoric privind numărul de copii născuți în Rusia. S-a ajuns într-un punct similar cu cel din urmă cu 200 de ani
photo-collage.png - 2026-04-20T002108.821
Carusel defect la un eveniment din Caransebeș: 17 copii au rămas blocați, șase au ajuns la spital
Recomandările redacţiei
NDQwJmhhc2g9ZmZiMTFjNmU1YTQ2MDZmMTA3YmRiYzMwZDI4MDZiNzA=.thumb (2)
Cinci motive pentru care NATO nu e pregătită pentru un război cu...
explozie dupa un atac cu drone
Alertă la granița României: mai multe drone, detectate după noi...
sosoaca
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după...
lansări cu rachete Tomahawk și THAAD
Cum au ajuns SUA să își epuizeze stocurile de arme în războiul contra...
Ultimele știri
Trump ia în calcul reducerea trupelor americane din încă două țări NATO pe care le acuză că „nu au oferit niciun ajutor”
Noi imagini arată cum atacatorul de la cina corespondenților de la Casa Albă a trecut de securitate în patru secunde
Un oficial american declară că armistiţiul între SUA şi Iran a „încheiat” ostilităţile dintre cele două țări
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii atrag succes financiar major în mai 2026. Este luna în care banii și oportunitățile apar pe...
Cancan
Regele extravaganței mondene își vinde imperiul ca să se salveze: 'Costurile spitalizării au depășit 2...
Fanatik.ro
Imaginile care l-au scos din minți pe Emil Gânj și l-au împins să-și omoare fosta iubită. Mama fetei, certată...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Alianţă între rivale?! Cum se pot ajuta Universitatea Craiova şi Rapid în finalul de sezon din SuperLiga
Adevărul
Operațiune nocturnă în Marea Neagră: Ucraina a lovit navele Rusiei care păzeau Podul lui Putin
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Valentin Sanfira, piesă cu subînțeles, la scurt timp de la divorțul de Codruța Filip: "Nu fac referire la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Iranul a fost exclus! Primele reacții oficiale: ”Scandalos”
Pro FM
Loredana Groza, criticată după ce și-a etalat silueta într-o ținută mult prea mulată: „Nu e adecvat pentru...
Film Now
Au pozat împreună în costum de baie acum 43 de ani, azi sunt iubiți. Heather Locklear și Lorenzo Lamas...
Adevarul
Escaladare majoră: după Germania, Trump amenință că ar putea retrage trupe din Italia și Spania. „O decizie...
Newsweek
Avocat: Ce legi a încălcat Guvernul când a anulat indexarea pensiei? Ce bani au pierdut pensionarii?
Digi FM
Ce salariu are Mariana Miclăuș, șefa Metrorex. Radu Miruță i-a cerut demisia pentru 60 de milioane de euro...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri cutremurătoare despre trecutul familiei sale: „Tata a pierdut tot, mama a crescut în...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte