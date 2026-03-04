Live TV

Foto: Captură video Digi24

Zeci de oameni, printre care și copii, au fost evacuați în Slatina, din cauza unei alunecări de teren care le pune locuințele în pericol. Două case au fost deja afectate, alte cinci sunt amenințate.

 

Două locuințe de pe strada Grădiștea au fost deja afectate de alunecarea de teren. Una dintre acestea a suferit avarii grave,, în timp ce o a doua locuință prezintă degradări ușoare, la nivelul acoperișului. Alte cinci case din zonă se află în pericol, existând riscul ca terenul instabil să continue să se deplaseze.

Ca măsură preventivă, autoritățile au dispus relocarea a 25 de persoane din cele șapte locuințe vizate. Este vorba despre 16 adulți și 9 copii, care au fost evacuați pentru a evita producerea unor tragedii.

Potrivit presei locale, situația este monitorizată permanent de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt și de Comitetul Local pentru Situații de Urgență Slatina, care analizează evoluția fenomenului și stabilesc măsurile ce se impun în perioada următoare.

Autoritățile recomandă locuitorilor din zonă să respecte indicațiile transmise și să semnaleze orice modificare vizibilă a terenului sau a construcțiilor. 

