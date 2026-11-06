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Alertă în Tulcea, după atacuri asupra porturilor ucrainene de la Dunăre: Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României

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drona profimedia
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Zona din nordul şi estul judeţului Tulcea a fost din nu vizată de o alertă aeriană, în noaptea de joi spre vineri, dar Ministerul Apărării anunţă că nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

„În noaptea de 5 spre 6 noiembrie, forţele Federaţiei Ruse au continuat atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul şi estul judeţului Tulcea, iar la ora 00.19 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a transmis, vineri dimineaţă, Ministerul Apărării.

Oficialii instituţiei citate precizează, însă, că nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 00.41.

Editor : B.E.

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