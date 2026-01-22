Live TV

Alexandru Muraru îl acuză pe George Simion că sabotează interesele României: „A făcut o gafă monumentală”

Data actualizării: Data publicării:
george simion sustine un discurs
George Simion. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Din articol
Vizita lui Simion în SUA a fost „un eşec de proporţii“, spune Muraru

Liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru, anunţă că va sesiza Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor pentru a analiza implicaţiile legale şi constituţionale privind gesturile „iresponsabile” ale preşedintelui AUR, George Simion, în timpul vizitei acestuia în Statele Unite.

Alexandru Muraru a afirmat că imaginea României este sabotată de liderul AUR, George Simion, el calificând drept „iresponsabile” gesturile lui Simion din timpul vizitei acestuia în SUA.

„Ceea ce am văzut în Statele Unite nu este folclor politic, ci o demonstraţie periculoasă de dispreţ faţă de principiul suveranităţii statelor, principiu pe care România îl apără ferm în UE şi NATO. În calitate de deputat, voi iniţia sesizarea Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor pentru analiza implicaţiilor legale şi constituţionale ale acestor acţiuni. Voi adresa întrebări oficiale Ministerului Afacerilor Externe privind impactul diplomatic al acestui demers şi voi solicita clarificări instituţionale cu privire la folosirea abuzivă a calităţii de demnitar român în acţiuni de propagandă externă. România nu poate fi reprezentată, nici simbolic, de cei care confundă suveranitatea cu spectacolul şi interesul naţional cu propria lor agendă extremistă”, a declarat deputatul Alexandru Muraru, potrivit News.ro. 

Vizita lui Simion în SUA a fost „un eşec de proporţii“, spune Muraru

Liderul PNL Iaşi a susţinut că Simion a plecat în SUA nu ca partener de dialog, ci ca un „sabotor” al intereselor României.

„Liderul AUR se plimbă pe holurile Congresului american, fluturând un dosar de maculatură intitulat pompos «Raport privind lovitura de stat din România 2024-2025». Este definiţia absolută a delirului conspiraţionist: în timp ce România face eforturi uriaşe pentru stabilitate economică şi consolidarea profilului euro-atlantic, Simion se duce la partenerul nostru strategic să pârască propria ţară cu minciuni sfruntate, inventând dictaturi imaginare doar pentru a-şi justifica eşecul politic intern“, a spus deputatul liberal.

Muraru consideră că apogeul acestei vizite „de un ridicol grotesc“ a fost momentul în care George Simion s-a transformat „într-un chelner geopolitic la o petrecere privată, tăind cu satisfacţie un tort în forma Groenlandei decorat cu drapelul SUA“.

„Gestul nu este doar o gafă diplomatică monumentală la adresa unui aliat NATO, Danemarca, ci şi dovada supremă a imposturii AUR: cum poţi pretinde că aperi suveranitatea naţiunilor când celebrezi ştergerea graniţelor unui alt popor? Astăzi împarte Groenlanda pe farfurii de unică folosinţă pentru a cerşi atenţie, mâine, după aceeaşi logică cinică, ar putea accepta steagul Rusiei pe harta Republicii Moldova. Pentru Simion, suveranismul este doar o lozincă de piaţă internă, în timp ce în deplasare devine un simplu instrument de servire a unor fantezii expansioniste străine, demonstrând că oportunismul său nu are limite, nici măcar geografice”, a adăugat deputatul Alexandru Muraru.

Deputatul liberal a mai susţinut că vizita lui Simion în SUA a fost „un eşec de proporţii“.

„Acest demers nu este doar ridicol, este anti-naţional. George Simion are un singur obiectiv: să submineze încrederea investitorilor şi a partenerilor externi în democraţia românească, sperând că haosul economic îi va aduce voturi. Mai grav, «turneul» lui Simion este marcat de o pată ruşinoasă pe care încearcă să o ascundă: revolta organizaţiilor evreieşti şi a societăţii civile din SUA. Lideri marcanţi ai comunităţii evreieşti americane (precum reprezentanţii American Jewish Committee) au transmis mesaje clare membrilor Congresului: «Nu lăsaţi AUR în SUA!». Retorica extremistă, xenofobă şi antisemită a AUR nu poate fi spălată cu firme de lobby plătite scump. America, bastionul democraţiei, respinge instinctiv extremismul pe care Simion îl reprezintă“, a adăugat Alexandru Muraru.

AUR a anunţat, miercuri, că George Simion, care se află în Statele Unite ale Americii, a primit un premiu acordat de Republicans for National Renewal, la Trump Kennedy Art Center, pentru activitatea sa în apărarea libertăţii de exprimare şi a democraţiei în Europa.

Preşedintele AUR a tăiat un tort în forma Groenlandei, acoperit cu steagul american, în vizita pe care o face în SUA. Imaginile au apărut pe canelele media ale unor oficiali americani, evenimentul marcând un an de mandat al preşedintelui Donald Trump.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Maria Zaharova
2
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
3
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Oameni pe strada in Bucuresti
4
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
5
Republica Moldova, ultimii trei pași pentru retragerea definitivă dintr-o organizație...
Conflict Sorana Cîrstea - Naomi Osaka pe teren! Cum a numit-o nipona pe sportiva noastră, la final
Digi Sport
Conflict Sorana Cîrstea - Naomi Osaka pe teren! Cum a numit-o nipona pe sportiva noastră, la final
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Warsaw, Poland. 30th Sep, 2025. Lt Gen Keith Kellogg, Special Presidential Envoy for Ukraine attends a panel discussion during the second day of the Warsaw Security Forum. The second day of the Warsaw Security Forum 2025, WSF2025 entitled For Our Freedom
Fostul trimis special al lui Trump, Kellogg: Dacă Ucraina supraviețuiește în această iarnă, avantajul în război va fi de partea ei
ceremonia pentru consiliul pentru pace
Trump a inaugurat Consiliul pentru Pace, la Davos: „Azi, lumea este mai bogată, mai sigură și mult mai pașnică decât era acum un an”
simion care taie tortul cu groenlanda
Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
trump zelenski
Zelenski a ajuns la Davos pentru o întâlnire cu Trump. Șeful NATO: „Nu m-am îndoit niciodată de angajamentul SUA față de Ucraina”
us europe flags. United States of America vs European Union.american taxtrade relations tax war
„Visul nostru american a murit, Donald Trump l-a ucis”. UE admite că Trump nu mai este de partea sa (POLITICO)
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2026-01-22 at 12.37.52 (1)
Cine e în spatele mișcării „Valul Democrației”, care a vrut să...
Plenary session of the European Parliament
Parlamentul European a respins moțiunea de cenzură împotriva Comisiei...
MOLDOVA_VIZITA_OFICIALA_DAN_SANDU_CONFERINTA_29_INQUAM_Photos
Maia Sandu: În Republica Moldova nu există sprijin majoritar pentru...
sedinta a guvernului bolojan
Guvernul a discutat în primă lectură legea privind cumulul pensie...
Ultimele știri
GRECO cere României să rezolve cinci restanțe până la finalul anului, toate pentru prevenirea corupției parlamentarilor
O dronă încărcată cu explozibil a căzut în curtea unei case din Republica Moldova
Florin Barbu „salută” votul din PE prin care acordul cu Mercosur este trimis la CJUE: „E nevoie de garanții pentru fermieri”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor +...
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea și Naomi Osaka, conflict la finalul meciului de la Australian Open: „Nu ai fost fair-play...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea?! Atacantul care rupea plasele la FCSB a primit un sfat prețios de la Adi...
Adevărul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe...
Playtech
Semaforul intermitent la dreapta te lasă fără permis de conducere. Noile reguli din Codul Rutier
Digi FM
Iulia Albu, revoltată după ce a primit o factură uriașă la gaze, la început de 2026: „Oare este o glumă?”
Digi Sport
Ce alcoolemie avea Nae Stanciu la ora 14:00. Încătușat de polițiști, după ce a lovit o mașină și a devenit...
Pro FM
Emma Bunton a împlinit 50 de ani. Cum arată și ce face azi „Baby Spice”. Mesaje dulci de la Victoria Beckham...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
Adevarul
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Newsweek
PSD vrea să dea înapoi pensionarilor banii pierduți la pensie în 2025. Sume între 200 și 750 lei. Sunt șanse?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Ce a făcut Nicole Kidman după ce zvonurile că fostul ei soț s-a mutat deja cu noua parteneră. Actrița, poze...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat