Live TV

Alexandru Muraru (PNL) anunță că a inițiat legea prin care 10 Mai, Ziua Independenței Naționale a României, să devină zi liberă

Data publicării:
Deputatul PNL Alexandru Muraru vorbește la Conferința ,,Comunismul romanesc”, la Palatul Victoria din București, pe 24 noiembrie 2022.
Alexandru Muraru Foto: Sabin Cîrstoveanu/Inquam Photos

Deputatul PNL Alexandru Muraru, preşedintele PNL Iaşi, anunţă că a depus, împreună cu deputatul Gigel Ştirbu, o iniţiativă legislativă pentru ca 10 Mai – Ziua Independenţei Naţionale a României – să fie declarată zi de sărbătoare legală nelucrătoare.

Potrivit lui Muraru, proiectul de act normativ vizează modificarea Legii nr. 189/2021 şi a art. 139 din Codul Muncii şi oferă românilor ”posibilitatea reală de a celebra unul dintre cele mai importante momente fondatoare ale statului român modern.

„10 Mai nu este doar o dată în calendar, ci actul de naştere al României suverane, moderne şi europene. Aproape toate naţiunile din Uniunea Europeană şi din lumea liberă îşi cinstesc Ziua Independenţei printr-o sărbătoare legală, în care cetăţenii nu lucrează, având astfel timpul necesar pentru a reflecta la istoria naţională, pentru a participa la manifestări publice şi pentru a fi alături de familie. Este inacceptabil ca România să îşi trateze independenţa ca pe o zi oarecare de lucru”, a afirmat deputatul PNL, Alexandru Muraru.

Muraru precizează că această lege este „o datorie de onoare şi o reparaţie morală faţă de identitatea noastră naţională”.

”Din cele 17 zile libere, cele mai multe dintre acestea nu pot atinge vreodată importanţa, dimensiunea şi amploarea zilei de 10 mai. Această zi trebuie să fie zi liberă, pentru ca toţi românii să se bucure de ea şi să simtă valoarea istorică, memorială, de stat a zilei, nu doar demnitarii care participă la acţiuni publice”, a declarat Alexandru Muraru.

Iniţiatorii proiectului au subliniat caracterul reparatoriu al legii în raport cu regimul totalitar comunist care a interzis această sărbătoare, înlocuind-o cu 23 august.

”Regimul comunist ilegitim şi criminal a interzis această sărbătoare, înlocuind-o cu 23 August, într-o încercare brutală de a şterge memoria Monarhiei Constituţionale şi a făuritorilor României moderne. A reda românilor ziua de 10 Mai ca zi liberă înseamnă a şterge definitiv o urmă a cenzurii comuniste”, a adăugat deputatul liberal.

Proiectul de lege urmează să intre în circuitul parlamentar, prima Cameră sesizată fiind Senatul României.

La 10 mai 1877, moţiunea adoptată de Adunarea Deputaţilor şi de Senat a fost promulgată de domnitorul Carol I, devenind lege şi marcând oficial naşterea statului român independent.

”Proclamarea independenţei de stat a fost momentul de vârf al eforturilor politice şi diplomatice depuse pentru eliberarea României de sub suzeranitatea otomană. Independenţa României a fost obţinută nu doar prin mijloace politice, ci şi prin luptă armată. Între aprilie 1877 şi februarie 1878, Armata României s-a remarcat prin curaj şi sacrificiu, contribuind decisiv la victoria împotriva Imperiului Otoman. În contextul pierderilor grele suferite de trupele ruse în Balcani, Imperiul Ţarist a solicitat sprijinul ţării noastre, recunoscând rolul esenţial al Armatei României în schimbarea cursului războiului. Independenţa astfel câştigată a fost recunoscută oficial prin Tratatul de la Berlin, semnat în iulie 1878, consfinţind statutul suveran al României şi deschizând calea către unificarea naţională şi modernizarea ţării”, au transmis oficialii MInisterului Apărării.

La 8/9 mai 1945, prin capitularea necondiţionată a Germaniei Naziste, s-a pus capăt celui de-Al Doilea Război Mondial pe continentul european, în urma căruia se estimează că între 22 şi 25 de milioane de militari din toate naţiunile implicate şi-au pierdut viaţa. România a participat în mod activ la acţiunile militare atât în campania din Est, cât şi în cea din Vest, având ca obiectiv refacerea unităţii naţionale, grav afectată de rapturile teritoriale din vara anului 1940.

”După eliberarea teritoriului naţional, Armata României a continuat să contribuie la efortul de război alături de Naţiunile Unite, trupele române acţionând pe teritoriul Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei. Sacrificiul şi jertfele umane şi materiale ale Armatei României, pe tot parcursul războiului, în ambele campanii, au fost considerabile, ele ridicându-se la 92.620 morţi, 333.966 răniţi şi 367.976 de dispăruţi”, a mai transmis instituţia citată.

La 9 mai 1950, Robert Schuman, ministrul francez al afacerilor externe, făcea o propunere istorică de cooperare pe continent, prin crearea unei Comunităţi a cărbunelui şi oţelului, ai cărei membri urmau să-şi gestioneze împreună aceste două resurse.

”Declaraţia Schuman” este considerată a fi piatra de temelie a Uniunii Europene.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
2
Umilința supremă: Zelenski a dat decret prin care „autorizează” parada lui Putin și a pus...
Laura Codruța Kovesi
3
Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un...
simion aur inquam george calin
4
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
george simion si calin georgescu fac declaratii
5
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
Interzis pe viață! A venit "notă de plată", după scenele din Europa care au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Interzis pe viață! A venit "notă de plată", după scenele din Europa care au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Independenţei: Provocarea e funcţionarea mai bună a instituţiilor şi a administraţiei, eficientă şi corectă
Ziua Independenței Naționale a României 2026. Foto Getty Images
10 Mai, Ziua Independenței Naționale a României 2026: Cele trei momente istorice care au schimbat destinul statului modern
muraru facebook
Alexandru Muraru: „Ilie Bolojan este singura propunere de premier. Orice altă variantă e trădare”
Programul magazinelor de 1 mai. Foto Getty Images
Ce program au magazinele în minivacanța de 1 Mai 2026. Până la ce oră rămân deschise supermarketurile de Ziua Muncii
alexandru muraru
Eroii nu mor niciodată. Mircea Răceanu și demnitatea rezistenței în fața comunismului
Recomandările redacţiei
Militari canadieni.
Țara care investește masiv în apărare și își întărește armata. A fost...
Masoud Pezeshkian, președintele Iranului.
Președintele Iranului, despre negocierile cu SUA: „Dialogul nu...
Bolojan
Premierul Ilie Bolojan, aplaudat în Cetatea Oradea, la ieşirea...
mossad
Israel: Procurorul general se opune numirii noului șef Mossad...
Ultimele știri
Următorul pericol la granițile UE, după încetarea războiului. Avertismentul Frontex: „Se poate repeta scenariul din fosta Iugoslavie”
Alexandru Nazare anunţă că a avut o „discuţie foarte bună” cu S&P: Este esenţial să comunicăm clar ce vrem să facem ca ţară
SUA au nevoie de încă „două săptămâni” pentru a elimina toate ţintele iraniene, anunță Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A slăbit 63 de kilograme după un episod umilitor și pare altă persoană: "Nu puteam să urc scările din casă...
Cancan
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Fanatik.ro
Rapid i-a oprit renta viageră lui Rică Răducanu! “Aveam 1.500 lei, mi i-au tăiat și p-ăia! Asta e singura mea...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Mașina care a impresionat-o pe Nadia Comăneci. A fost un simbol al culturii pop din anii 50
Adevărul
Animalul care a uimit cercetătorii într-o rezervație din SUA: de ce „pufoșenia albă” este atât de rară
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Ioan Isaiu a murit la 56 de ani, înainte de a-și vedea visul împlinit. Ce spunea despre singurul său regret
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A văzut cum l-a numit Mourinho pe Chivu și i-a bătut obrazul în direct la TV: "De ce?"
Pro FM
George Burcea, reacție surprinzătoare în ziua nunții Andreei Bălan cu Victor Cornea. Imaginea postată a...
Film Now
Jerry Seinfeld susține că „Friends” s-a inspirat din sitcom-ul „Seinfeld”: „Au luat ideea și au pus oameni...
Adevarul
Câți pași trebuie să faci zilnic pentru a slăbi și a nu pune kilogramele la loc. Ce arată un nou studiu
Newsweek
Unul dintre cei mai puternici oameni din România anunță indexarea pensiilor. Câți bani iau în plus pensionarii
Digi FM
Decizia controversată a unei mame. Își ia fiicele de la școală pentru a merge în vacanțe: „Plătesc amenzile...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Charlize Theron dezvăluie sacrificiul din spatele disciplinei care a format-o ca actriță: „De câteva ori am...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă