Alexandru Nazare: Începem anul dintr-o poziţie financiară solidă, cu o parte semnificativă a finanţării pentru 2026 deja asigurată

Data publicării:
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

România începe anul dintr-o poziţie financiară solidă, cu o parte semnificativă a finanţării pentru 2026 deja asigurată, anunță ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

La finalul lunii februarie, România a atras 4,7 miliarde de euro de pe pieţele financiare internaţionale, în prima emisiune de euroobligaţiuni din 2026. Operaţiunea a avut loc cu doar două zile înainte ca tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu să ducă la creşterea costurilor de finanţare pe pieţele globale.

„Interesul investitorilor a fost de peste trei ori mai mare decât suma pe care statul a dorit să o împrumute, ceea ce ne-a permis să obţinem costuri mai mici decât la emisiunile similare din 2025. De exemplu: la începutul lui 2025, România se împrumuta în euro la 5,29% pentru 5 ani; în 2026, pentru o maturitate mai lungă, de 7 ani, randamentul a scăzut la 4,64%. Şi în dolari costurile de finanţare s-au redus semnificativ: de la 7,55% pentru 12 ani în 2025 la 5,75% pentru 10 ani în emisiunea din acest an. Practic, România a reuşit să îşi reducă rapid costurile de împrumut, într-un context internaţional care între timp a devenit mult mai tensionat. Cererea foarte mare din partea investitorilor şi dobânzile mai mici ne permit să acoperim deja aproape jumătate din necesarul de finanţare externă pentru 2026, în condiţii mult mai bune pentru România. Începem astfel anul dintr-o poziţie financiară solidă, cu o parte semnificativă a finanţării pentru 2026 deja asigurată”, a transmis ministrul Finanţelor, într-o postare pe Facebook.

