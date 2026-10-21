Alexandru Rogobete anunță auditarea tuturor concursurilor făcute de CNAS pentru Casele județene

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri, după demisia şefului CNAS, Horaţiu Moldovan, că va audita toate concursurile pe care le-a organizat la Casele judeţene în ultimele luni şi în special numărul de contracte semnate în ultimele patru luni în judeţul Bistriţa.

Ministrul Alexandru Rogobete a declarat într-o conferinţă de presă că îl felicită pe Horaţiu Moldovan că a avut demnitatea de a elibera funcţia de preşedinte.

„Sper ca viitorul preşedinte să fie un om de dialog, echilibrat şi un om deschis cu care să pot construe reforme de modernizare a sistemului de sănătate, nu doar de tăiare şi hiperbirocratizare, aa cum din păcate domnul Moldovan a făcut”, a precizat Rogobete.

„Speram, fiind cam din aceeaşi generaţie, să putem debirocratiza cât de mult se poate din CNAS. Din păcate, dânsul a introdus mai multe norme, numără seringile prin spitale şi tot felul de acţiuni, dar esenţialul a fost lăsat deoparte. Voi audita toate concursurile pe care le-a organizat la Casele judeţene în ultimele luni şi în special voi audita numărul de contracte semnate în ultimele patru luni în judeţul Bistriţa”, a spus ministrul Sănătăţii.

Editor : B. G.