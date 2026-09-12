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Alexandru Rogobete: Dezechilibru major în finanţarea spitalelor. De la 1 octombrie, ambulanţele rămân fără combustibil

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ambulanta italia
FOTO: Profimedia Images
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Din articol
Epuizarea bugetului Singura soluție

Sistemul de finanţare a spitalelor, în special unităţile de primiri urgenţe, se confruntă cu un dezechilibru major, existând riscul ca de la 1 octombrie ambulanţele să rămână fără bani pentru combustibil, a atras atenţia, sâmbătă, la Deva, fostul ministru al Sănătăţii, deputatul PSD Alexandru Rogobete.

„Situaţia este dramatică. Astăzi vorbim despre un dezechilibru major în modul de finanţare a spitalelor, în special pentru categoriile critice. Vorbesc aici despre unităţile de primiri urgenţe, programele naţionale de acţiuni prioritare care finanţează ATI-ul, pacienţii cu AVC, cu infarct miocardic acut, neonatologia, politrauma, pacienţii cu arsuri grave, adică tot ce este critic, şi zona de ambulanţă şi de serviciul de urgenţă”, a declarat Rogobete, informează Agerpres.

El a explicat că situaţia a apărut în condiţiile în care bugetul pentru sănătate are nevoie de rectificări, deoarece, la începutul anului, nu se poate stabili exact un număr de pacienţi care vor fi spitalizaţi.

Epuizarea bugetului

În plus, susţine fostul ministru al Sănătăţii, în acest an au crescut TVA-ul, preţul carburanţilor, costurile cu energia, iar Guvernul nu poate face rectificări pentru că este unul interimar.

„Bugetul Sănătăţii este unul dintre cele mai volatile bugete din câte există. De ce? Pentru că nu se pot estima numărul de pacienţi. Sigur, se pleacă de la un istoric, dar nimeni nu poate estima numărul de urgenţe, numărul de accidente colective, numărul noi de pacienţi diagnosticaţi cu cancer, de exemplu, şi sigur că lista poate continua. (...) Creşterea TVA-ului a impactat evident bugetele, creşterea inflaţiei, creşterea energiei, care a impactat preţul medicamentelor, creşterea preţului la combustibil, care a impactat producţia şi costul medicamentului. Ori toate astea puse cap la cap au dus la o epuizare mai rapidă a bugetului şi gravitatea de fapt a situaţiei este că acest Guvern interimar, blocat în orgoliile unui singur om, şi anume ale lui Ilie Bolojan, nu poate face rectificare bugetară”, a spus deputatul PSD.

El a menţionat că anul trecut Ministerul Sănătăţii a avut două rectificări bugetare pozitive - o suplimentare a bugetului MS făcută în septembrie pentru programele de acţiuni prioritare şi o suplimentare a bugetului pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, făcută în octombrie.

Singura soluție

În opinia fostului ministru, singura soluţie pentru ieşirea din criză ar fi ca Guvernul să suplimenteze bugetul sănătăţii din Fondul de rezervă.

„Singura soluţie pe care eu o văd şi care este posibilă din punct de vedere legislativ ar fi suplimentarea de urgenţă a bugetului Sănătăţii din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului, fără realizarea rectificării. Asta dacă vor să înţeleagă şi asta dacă vrea să înţeleagă domnul premier demis că de la 1 octombrie ambulanţele nu vor mai avea combustibil”, a punctat Alexandru Rogobete.

Fostul ministru al Sănătăţii s-a aflat sâmbătă, la Deva, unde a vizitat Spitalul Judeţean de Urgenţă, fiind însoţit de vicepreşedinta Camerei Deputaţilor, Natalia Intotero, şi de preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, Laurenţiu Nistor, unitatea medicală fiind în subordinea administraţiei judeţene.

Editor : Sebastian Eduard

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