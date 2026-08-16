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News Alert Aliații NATO au doborât încă o dronă care a intrat în România. Anunțul ministrului Apărării

Data actualizării: Data publicării:
Spain Air Force F-18 during the Tactical Leadership Programme in Albacete, Barcelona - 24 Sep 2025
F/A-18A Hornet. Sursa foto: Profimedia
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Din articol
Reacția ministrului Apărării

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că în noaptea de sâmbătă spre duminică a fost doborâtă încă o dronă care a violat spațiul aerian al României. Aparatul de zbor fără pilot a fost distrus de piloții de pe un avion F-18 al Forțelor Aeriene și Spațiale ale Spaniei, care sunt dislocate în România. 

Oficialii de la MApN au anunțat: „În noaptea de 15 spre 16 august, la ora 04.44, sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian național, dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 km nord de Galați.

O aeronavă F-18 a Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, care execută Serviciul de Luptă Poliție Aeriană la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, aflată în misiune de monitorizare, a realizat contact radar cu ținta și a primit aprobarea de angajare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță de aeronava F-18, la ora 05.01.

Un posibil punct de impact al resturilor dronei a fost identificat între localitățile Băleni și Cudalbi, județul Galați, într-o zonă nepopulată.

Alerta aeriană pentru județul Galați a încetat la ora 05.20.

Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent situația și informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente.

Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile”, au scris aceștia.

Reacția ministrului Apărării

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat, la rândul său: „În această noapte, o nouă dronă a intrat fără a avea permisiune în spațiul aerian național și a fost doborâtă.

La ora 04:44, ținta a fost descoperită intrând în spațiul aerian național, la 24 km nord de Galați, moment în care două avioane de vânătoare F-18 spaniole, ridicate deja preventiv în aer, au primit aprobare de angajare.

La ora 05:01, drona a fost interceptată și distrusă între localitățile Băleni și Cudalbi, din județul Galați, într-o zonă nepopulată.
Felicitări piloților spanioli pentru o misiune reușită!

România își apără spațiul aerian, iar aliații noștri sunt alături de noi. Vigilență, reacție rapidă și solidaritate aliată, acestea sunt garanțiile concrete ale securității noastre”, a scris Miruță.

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Editor : Alexandru Rotaru

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