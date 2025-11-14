Live TV

Alimentare cu gaze întreruptă pe mai multe străzi din Sectorul 5 din București. Locatarii din mai multe clădiri au fost evacuați

conducte de gaze
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Alimentarea cu gaze naturale a fost întreruptă temporar, vineri dimineaţa, pe mai multe străzi din sectorul 5 al Municipiului Bucureşti, după ce s-a produs o avarie la conducta reţelei de distribuţie a gazelor naturale din strada General Medic Demosthen N. Atanase, anunță Distrigaz Sud Reţele.

469 de clienţi casnici şi non casnici sunt afectați.

„Distrigaz Sud Reţele aduce următoarele precizări cu privire la întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale pe mai multe străzi, din sectorul 5 al municipiului Bucureşti: ca urmare a unor lucrări de săpătură mecanizată realizate de către Apa Nova pe strada General Medic Demosthen N. Atanase, din sectorul 5 al municipiului Bucureşti, s-a produs o avarie asupra unei conducte aferente reţelei de distribuţie a gazelor naturale. Ca urmare a acestui incident, pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă vineri, 14 noiembrie 2025, începând cu ora 10:08. În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectaţi 469 de clienţi casnici şi non casnici situaţi pe străzile Petrescu Zaharia, Doctor Capşa Ştefan, Doctor Paulescu Nicolae, Doctor Boicescu Alexandru, General Medic Demosthen N. Atanase, Doctor Bagdasar Dumitru, Carol Davila, Doctor Teodori Iuliu, Ana Davila, Racoviţă Felicia, intrarea General Medic Demosthen N. Atanase şi Şoseaua Cotroceni, din sectorul 5 al municipiului Bucureşti”, a transmis Distrigaz Sud.

De asemenea, ca urmare a avarierii conductei de canalizare, la solicitarea ISU, au fost evacuaţi locatarii imobilelor din strada General Medic Demosthen N. Atanase nr. 11 şi 12, precum şi cei din blocul A2, din Bulevardul Eroii Sanitari nr. 28, pentru punerea în siguranţă a acestora până la remedierea defectelor.

„Echipele Distrigaz Sud se află la faţa locului pentru remedierea defectului. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face în cursul zilei de astăzi, 14 noiembrie 2025, în jurul orei 18:00”, se mai precizează în comunicat.

