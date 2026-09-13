„Am crezut că era un raton”. Doi vânători polonezi riscă închisoarea după ce au intrat pe un teren militar și au împușcat un soldat

Doi vânători riscă închisoarea după ce unul dintre ei a împușcat mortal un soldat într-un poligon militar din nordul Poloniei, susținând că l-a confundat cu un „raton”.

Incidentul a avut loc în 2023, când, conform anchetei, doi vânători au plecat la vânătoare de mistreți pe un teren militar fără permisele necesare.

Stanisław H. și Tomasz F., ale căror nume de familie nu au fost făcute publice în conformitate cu legile poloneze privind protecția datelor personale, se deplasaseră în 2023 la poligonul de lângă orașul Szczecin, din nordul țării, pentru a vâna mistreți.

În timpul vânătorii, Stanisław H. a tras un foc de armă care l-a lovit pe un soldat care participa la exerciții militare în zonă.

Bărbatul a decedat în ciuda eforturilor de resuscitare depuse de colegii săi soldați, care au asistat la incident.

Cei doi vânători au părăsit zona fără a verifica dacă au rănit pe cineva, potrivit autorităților.

„Trebuie să știi la ce tragi”

În timpul procesului, Stanisław H. a declarat că a crezut că a tras asupra „unui fel de animal, poate un raton” și că nu era conștient că a împușcat o persoană.

Pronunțând verdictul marți, judecătoarea Monika Orzechowska a spus: „Trebuie să știi în ce tragi. Ați plecat la vânătoare de mistreți, așa că de ce ați trage într-un raton?”

Orzechowska a adăugat că bărbații nu s-au oprit să afle ce s-a întâmplat.

„Au plecat repede cu mașina, spunând că vânătoarea s-a terminat și că nu era niciun motiv să investigheze.”

Krzysztof Tumielewicz, avocatul care îl reprezintă pe Tomasz F., a susținut că vânătorii nu și-au dat seama că au împușcat o persoană din cauza condițiilor meteorologice dificile.

„Terenul era accidentat, era noapte, era întuneric și frig. Cred că este posibil să nu fi știut. Nu au părăsit locul faptei; au anunțat serviciul de securitate și s-au deplasat cu mașina la o unitate din apropiere”, a declarat Tumielewicz.

Stanisław H. a fost condamnat provizoriu la doi ani și zece luni pentru omor din culpă, neacordarea de ajutor și vânătoare ilegală.

Tomasz F. a primit o pedeapsă provizorie de un an și trei luni pentru neacordarea de ajutor și vânătoare fără permis.

Ambele hotărâri, care nu sunt definitive, vor fi analizate acum de procurori înainte de anunțarea verdictului final.

Ambele părți pot încă să facă apel.

Editor : Sebastian Eduard