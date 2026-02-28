Live TV

Video „Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce spun dependenții de jocuri de noroc

Data publicării:
barbat la pacanele
Deși recunosc că au pierdut o mulțime de bani, sunt și români dependenți de jocurile de noroc care se gândesc deja la soluții. Credit foto: Getty Images

Autoritățile locale declară război păcănelelor. Mai mulți primari din România au anunțat deja că vor să interzică sălile de jocuri de noroc pe raza orașelor lor. Inițiativa vine după ce Guvernul a modificat legislația privind păcănelele, obligând operatorii să obțină, pe lângă licența națională, și o autorizație de la primăriile orașelor sau comunelor pe raza cărora își desfășoară activitatea. Deși recunosc că au pierdut o mulțime de bani, sunt și români dependenți de jocurile de noroc care se gândesc deja la soluții.

„E un drog”, mărturisește un tânăr din Brăila.

De ani buni, dependența de jocuri de noroc face victime în toată țara. Robert este jucător înrăit și speră că acest lucru se va schimba, dacă păcănelele și cazinourile vor dispărea.

„Am pierdut două apartamente lăsate de bunica mea moștenire, nu am loc de muncă stabil din cauza jocurilor de noroc. Ultima dată am jucat acum o lună de zile, am făcut o promisiune că nu mai joc. Oricum, nu mai am ce să mai joc”, mărturisește Robert.

În aceeași situație este și Alex. Abia ce a ieșit dintr-o sală de jocuri.

„Am pierdut toți banii, am băgat și telefonul la amanet, am pierdut 30 de milioane (n. red. 3.000 de lei)”, recunoaște Alex.

Faptul că păcănelele ar putea să dispară din orașul său îl face deja să se gândească la soluții.

„Ce, eu nu pot să mă duc la Galați să mă joc?! Nu pot să mă joc online, nu?!”, întrebă retoric tânărul.

Tentațiile sunt peste tot pe stradă: de la reclame de dimensiuni mari, până la sălile de jocuri la fiecare colț de stradă.

„Chiar m-aș bucura (n. red. să fie închise). S-au destrămat familii, au pierdut case, vieți chiar, unii dintre ei”, e de părere o femeie.

„Tot ce muncesc, ei pierd. Bagă la aparate și nu fac nimic”, spune altcineva.

„Am pierdut 1.000 de lei”, mărturisește un alt tânăr. Întrebat dacă joacă în continuare, acesta răspunde fără nicio ezitare: „Normal, să-mi scot banii.”

Potrivit noilor reguli, operatorii trebuie să obțină, pe lângă licența națională, și o autorizație de funcționare din partea primăriilor.

„Nu vor funcționa în municipiul Brăila și vom face toate demersurile. Vom reuși să scoatem definitiv păcănelele din Brăila, să evităm distrugerea unor vieți și a unor destine. Vor fi interzise pe tot teritoriul municipiului, nu vom inventa la x metri de instituții de învățământ, de cultură, ci efectiv le vom interzice în totalitate”, transmite ferm primarul municipiului Brăila, Marian Dragomir.

„O astfel de măsură va ajuta foarte mult, întrucât un dependent de jocuri de noroc reacționează la impuls. Nemaiavând sălile de jocuri de noroc la parterul fiecărei clădiri, în zonele foarte populate, există posibilitatea ca, înainte de a ieși în afara unui oraș, să se răzgândească și să nu mai ajungă în acea sală de jocuri de noroc”, e de părere Andrei Bucșă, șeful unui centru de tratare adicții din Botoșani și, totodată, fost dependent de jocuri de noroc.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, se numără printre edilii care doresc închiderea sălilor de jocuri de noroc.

„Voi lua o decizie pe care o voi propune Consiliului Local, după ce voi face o largă consultare pe marginea temei. Trebuie reglementant: eliminată influența nocivă asupra elevilor, descurajarea adulților să le folosească, insistituții de prevenție și tratare”, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

Și primarii din Slatina, Bacău, Drăgăşani, Ploieşti și Brăila vor interzicerea sălilor de jocuri de noroc.

reporter: Dana Costache
operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia

