„Am sperat până în ultima clipă.” Mesajul lui Nicușor Dan, după anunțul că un român a murit în incendiul din Crans-Montana

NATO Bucharest Nine (B9) meeting in Vilnius
Nicușor Dan. Foto: REUTERS

Preșdintele Nicușor Dan a transmis duminică, într-un mesaj pe Facebook, după ce Minitserul de Externe a confimrat decesul unui român de 18 ani în incendiul din stațiunea elvețiană Crans-Montana, că „a sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit”.

„Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit, însă astăzi am aflat cu profundă tristețe despre pierderea unui tânăr român în incendiul din Crans-Montana. Transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate. România este solidară cu familiile victimelor, iar autoritățile statului acordă sprijinul necesar în aceste momente grele”, a transmis acesta. 

Cetăţeanul român care fusese dat dispărut în urma incendiului din staţiunea elveţiană Crans-Montana este decedat, a anunţat, duminică, Ministerul de Externe, care a precizat că Ambasada României la Berna se află în contact cu familia acestuia.

„În continuarea precizărilor de presă referitoare la incendiul produs în Elveţia, în staţiunea Crans-Montana, Ministerul Afacerilor Externe informează că, în conformitate cu informaţiile transmise de autorităţile elveţiene competente, cetăţeanul român presupus iniţial dispărut este decedat”, a transmis instituția.

Corpurile a 24 de persoane, între care 11 minori şi şase străini, printre care şi un român au putut fi identificate după incendiul devastator în Elveţia într-un bar din Crans-Montana în noaptea de Anul Nou, soldat cu 40 de morţi şi 119 răniţi, a anunţat duminică poliţia cantonului Valais.

În afară de cei opt elveţieni identificaţi anterior, autorităţile locale au anunţat identificarea altor zece elveţieni (patru femei şi şase bărbaţi) cu vârste cuprinse între 14 şi 31 de ani, a doi italieni de 16 ani, a unui francez de 39 ani, a unui rezident cu dublă cetăţenie italiană şi a Emiratelor Arabe Unite de 16 ani, a unui român de 18 ani şi a unui turc de 18 ani.

