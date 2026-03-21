„Am vrut să îl sperii, nu să pățească ceva”. Ce pedeapsă a primit un taximetrist care a tras focuri de armă după o șicanare în trafic

„Am vrut să îl sperii, nu să pățească ceva” Condamnarea primită de taximetrist

Un taximetrist din județul Constanța care, pe fondul unei șicanări în trafic, a tras trei focuri de armă pentru a-l intimida pe celălalt șofer, a fost condamnat definitiv la doi ani și trei luni de închisoare cu suspendare. 

Incidentul a avut loc fix în urmă cu un an, pe 19 martie 2025, pe DN22C, care leagă Constanța de Cernavodă, la intrarea în localitatea Mircea Vodă.

„În jurul orelor 20.30, am observat în spatele meu un autoturism al cărui număr de înmatriculare nu am apucat să îl văd, care conducea destul de tare. Întrucât se apropia o curbă, am încetinit, iar autoturismul mai sus menționat m-a depășit (...) Ulterior, autoturismul a frânat burs și a tras dreapta de volan pentru a intra în localitate, ocazie cu care l-am claxonat”, potrivit mărturiei depusă de victimă în instanță.

După ce victima l-a depășit pe taximetrist, s-au auzit trei focuri de armă trase din mașina acestuia. 

„Declar faptul că nu am dușmani și nici nu m-am certat în ultima perioadă cu nimeni și nu ar avea nimeni de ce să recurgă la asemenea fapte”, a mai spus victima la audieri.

„Am vrut să îl sperii, nu să pățească ceva”

Incidentul a fost confirmat și de un martor care la acel moment se afla pe scaunul din dreapta, lângă taximetrist.

„Nu țin minte mare lucru, căci eram sub influența alcoolului, ascultam muzica de la mașină. Nu știu când a început acea șicanare în trafic. La un moment dat, (n.r. Șoferul, prieten al acestuia) a scos arma din torpedou și a tras 2-3 focuri spre cer, pe geamul mașinii, că gen se șicanase cu un alt conducător auto. Mi-a arătat și mie armele, avea 3 în mașină, dar sunt de zgomot nu aruncă niciun proiectil”, a spus la audieri martorul, prieten al taximetristului.

Taximetristul le-a spus anchetatorilor că victima a fost cea care l-a șicanat în trafic, înainte de a trage cu pistolul.

„Îmi dădea flashuri, voia să mă și oprească, eu am simțit că îl incomodez (...) Eu și conduceam mașina și să și strag nu știu cum arăta brațul meu, dacă în sus sau și spre mașina aceea, dar știu că eu doar am vrut să îl sperii, nu să pățească ceva”, le-a spus taximetristul anchetatorilor.

Acesta a mai explicat că are factură pe unul dintre pistoalele pe care le deținea la acel moment și că pe celelalte două le-a luat de pe internet pentru a se apăra.

„Le consideram inofensive ca de autopărare, ca un spray de exemplu”, a mai spus acesta.

Condamnarea primită de taximetrist

În urma expertizei, anchetatorii au stabilit că acesta deținea trei pistoale neletale, însă nu exista o autorizație care să îi dea dreptul să le aibă asupra lui. 

„Instanţa a reţinut că inculpatul a acţionat cu vinovăţie în modalitatea intenţiei directe, a prevăzut  rezultatul faptei sale, care constă în crearea unei stări de pericol pentru relaţiile sociale ocrotite prin norma de incriminare,  a urmărit obţinerea lui prin executarea focurilor de armă și a acceptat posibilitatea producerii acestui rezultat, respectiv starea de temere pentru pasagerii autoturismului”, potrivit motivării judecătorilor.

Inițial, judecătorii din prima instanță au decis să îl condamne la doi ani și trei luni de închisoare cu executare. 

Judecătorii de la Curtea de Apel Constanța au subliniat, însă, că taximetristul a recunoscut „fără rezerve săvârșirea acestor fapte, conduită menținută pe tot parcursul procesului penal” și că este „o persoană integrată social, care desfășoară o activitate licită remunerată și se află la primul conflict cu legea penală”. 

În final, pe 19 martie, taximetristul a fost condamnat definitiv la 2 ani și trei luni de închisoare cu suspendare pentru contrabandă calificată (pentru că nu a declarat la vamă că deține unul dintre cele trei pistoale) și uzul de armă neletală fără drept, printr-o decizie definitivă a Curții de Apel Constanța.

