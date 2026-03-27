Ambasada Rusiei la București dă vina pe Ucraina pentru minele din Marea Neagră. MApN: încercări de distorsionare a realității

Ambasada Rusiei la Bucureşti a transmis că minele marine care plutesc în derivă din Marea Neagră „au exclusiv origine ucraineană şi nu au nicio legătură cu Rusia”. În replică, Ministerul Apărării a transmis, vineri, că situaţia creată de minele marine în derivă din acvatoriul Mării Negre „au la origine exclusiv acţiunile Federaţiei Ruse împotriva unui stat suveran şi independent, Ucraina”, iar declaraţiile oficialilor ruşi pe această temă sunt „manifestări ale intenţiei Federaţiei Ruse de a distorsiona realitatea”.

Ambasada Rusiei la Bucureşti a postat pe Facebook o precizare cu privire la „declaraţia Ministrului apărării naţionale al României, făcută în cadrul unui interviu din 25 martie 2026, potrivit căreia România are experienţă în «deminarea minelor marine din Marea Neagră din partea Federaţiei Ruse»”, scrie News.ro.

„Minele marine în derivă din acvatoriul Mării Negre au exclusiv origine ucraineană şi nu au nicio legătură cu Rusia, fapt bine cunoscut de specialiştii Ministerului Apărării. Încă din martie 2022, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei avertiza că 420 de mine marine ancorate produse în prima jumătate a secolului XX au fost instalate de forţele navale ale Ucrainei la accesul către porturile Odessa, Oceakov, Cernomorsk şi Iujnîi”, se arată în mesajul Ambasadei.

Potrivit oficialilor ruşi la Bucureşti, „din cauza furtunilor, cablurile care legau minele de ancorele de fund s-au rupt, după care acestea s-au deplasat liber (au derivat) în partea de vest a Mării Negre şi în strâmtoarea Bosfor”.

În replică, Ministerul Apărării a transmis, vineri, tot într-un mesaj pe Facebook, că „situaţia creată de minele marine în derivă din acvatoriul Mării Negre au la origine exclusiv acţiunile Federaţiei Ruse împotriva unui stat suveran şi independent, Ucraina, fapt bine cunoscut de reprezentanţii Ambasadei Federaţiei Ruse la Bucureşti”.

„Încercările repetate de a distrage atenţia opiniei publice de la cauzele evidente ale ameninţărilor de la Marea Neagră sunt doar manifestări ale intenţiei Federaţiei Ruse de a distorsiona realitatea”, au mai transmis reprezentanţii Ministerul Apărării.

Luni, ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că România poate participa la dezescaladarea situaţiei din Strâmtoarea Ormuz cu ofiţeri de stat major, cu schimb de informaţii sau chiar ”cu personal care a căpătat experienţă în ultimii ani pe zona de deminare”, după incidentele care au apărut în Marea Neagră.

Ulterior, în mai multe interviuri, Miruţă a explicat că la nivelul Ministerului Apărării sau al altor instituţii nu s-a decis cum poate contribui România la asigurarea stabilităţii în zona tranzitată de petrolierele care transportă ţiţeiul din Orientul Mijlociu, subliniind că nu se pune problema ca România să trimită soldaţi care să se implice în conflictul din Orientul Mijlociu.

