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Ambasada SUA: Militarii americani şi români lucrează umăr la umăr pentru siguranţa flancului estic al NATO

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Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti afirmă, într-un mesaj transmis de Ziua Armatei Române, că militarii americani şi români lucrează umăr la umăr pentru siguranţa flancului estic al NATO şi subliniază faptul că „împreună suntem mai puternici”.

„Astăzi, salutăm Armata României şi parteneriatul de apărare construit pe încredere şi pe angajamentul comun faţă de NATO. Prin exerciţii comune şi instruire, militarii americani şi cei români lucrează umăr la umăr pentru siguranţa flancului estic al Alianţei. #StrongerTogether” - este mesajul postat pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA, potrivit Agerpres. 

Ziua Armatei Române este marcată, anual, la data de 25 octombrie, fiind sărbătorită în Bucureşti şi în întreaga ţară prin organizarea de ceremonii militare şi religioase şi depunerea de coroane şi jerbe de flori.

Instituită prin Decretul nr. 381 din 1 octombrie 1959, Ziua Armatei Române este sărbătorită, astăzi, prin ceremonii militare organizate în principalele garnizoane din ţară, în bazele militare în care sunt dislocaţi militarii români şi în teatrele de operaţii, precum şi în statele în care România are acreditaţi ataşaţi ai apărării şi în capitalele statelor unde ţara noastră are reprezentanţe permanente.

Președintele Nicușor Dan a fost de Ziua Armatei la Baza 86 Aeriană, unde a lăudat profesionalismul militarilor și a amintit de doborârea recentă a două drone ostile intrate în spațiul aerian al României. 

„Ei sunt, la propriu, în prima linie de apărare și au demonstrat-o fără ezitare în urmă cu doar câteva zile, când au doborât cu precizie două drone ostile intrate în spațiul nostru aerian”, a scris Nicușor Dan, duminică, într-o postare pe Facebook.

Și premierul Luca Niculescu, prezent la ceremonia dedicată acestei zile, a evidențiat, la rândul său, nevoia modernizării Armatei și a respectului față de militari.

„România are în Armata sa nu doar un scut de apărare, ci și una dintre instituțiile care întruchipează cel mai bine valori de care avem mare nevoie: curajul, solidaritatea, datoria și respectul pentru țară”, a scris premierul, duminică, pe Facebook.

 

Editor : C.L.B.

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