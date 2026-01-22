Alexandru Muraru îl acuză pe George Simion că sabotează interesele României: „A făcut o gafă monumentală”

Liderul PNL Iaşi Alexandru Muraru anunţă că va sesiza Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor pentru a analiza implicaţiile legale şi constituţionale privind gesturile „iresponsabile” ale preşedintelui AUR, George Simion, în timpul vizitei acestuia în Statele Unite.

Alexandru Muraru a afirmat că imaginea României este sabotată de liderul AUR, George Simion, el calificând drept „iresponsabile” gesturile lui Simion din timpul vizitei acestuia în SUA.

„Ceea ce am văzut în Statele Unite nu este folclor politic, ci o demonstraţie periculoasă de dispreţ faţă de principiul suveranităţii statelor, principiu pe care România îl apără ferm în UE şi NATO. În calitate de deputat, voi iniţia sesizarea Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor pentru analiza implicaţiilor legale şi constituţionale ale acestor acţiuni. Voi adresa întrebări oficiale Ministerului Afacerilor Externe privind impactul diplomatic al acestui demers şi voi solicita clarificări instituţionale cu privire la folosirea abuzivă a calităţii de demnitar român în acţiuni de propagandă externă. România nu poate fi reprezentată, nici simbolic, de cei care confundă suveranitatea cu spectacolul şi interesul naţional cu propria lor agendă extremistă”, a declarat deputatul Alexandru Muraru, potrivit News.ro.

Vizita lui Simion în SUA a fost „un eşec de proporţii“, spune Muraru

Liderul PNL Iaşi a susţinut că Simion a plecat în SUA nu ca partener de dialog, ci ca un „sabotor” al intereselor României.

„Liderul AUR se plimbă pe holurile Congresului american, fluturând un dosar de maculatură intitulat pompos «Raport privind lovitura de stat din România 2024-2025». Este definiţia absolută a delirului conspiraţionist: în timp ce România face eforturi uriaşe pentru stabilitate economică şi consolidarea profilului euro-atlantic, Simion se duce la partenerul nostru strategic să pârască propria ţară cu minciuni sfruntate, inventând dictaturi imaginare doar pentru a-şi justifica eşecul politic intern“, a spus deputatul liberal.



Muraru consideră că apogeul acestei vizite „de un ridicol grotesc“ a fost momentul în care George Simion s-a transformat „într-un chelner geopolitic la o petrecere privată, tăind cu satisfacţie un tort în forma Groenlandei decorat cu drapelul SUA“.

„Gestul nu este doar o gafă diplomatică monumentală la adresa unui aliat NATO, Danemarca, ci şi dovada supremă a imposturii AUR: cum poţi pretinde că aperi suveranitatea naţiunilor când celebrezi ştergerea graniţelor unui alt popor? Astăzi împarte Groenlanda pe farfurii de unică folosinţă pentru a cerşi atenţie, mâine, după aceeaşi logică cinică, ar putea accepta steagul Rusiei pe harta Republicii Moldova. Pentru Simion, suveranismul este doar o lozincă de piaţă internă, în timp ce în deplasare devine un simplu instrument de servire a unor fantezii expansioniste străine, demonstrând că oportunismul său nu are limite, nici măcar geografice”, a adăugat deputatul Alexandru Muraru.

Deputatul liberal a mai susţinut că vizita lui Simion în SUA a fost „un eşec de proporţii“.

„Acest demers nu este doar ridicol, este anti-naţional. George Simion are un singur obiectiv: să submineze încrederea investitorilor şi a partenerilor externi în democraţia românească, sperând că haosul economic îi va aduce voturi. Mai grav, «turneul» lui Simion este marcat de o pată ruşinoasă pe care încearcă să o ascundă: revolta organizaţiilor evreieşti şi a societăţii civile din SUA. Lideri marcanţi ai comunităţii evreieşti americane (precum reprezentanţii American Jewish Committee) au transmis mesaje clare membrilor Congresului: «Nu lăsaţi AUR în SUA!». Retorica extremistă, xenofobă şi antisemită a AUR nu poate fi spălată cu firme de lobby plătite scump. America, bastionul democraţiei, respinge instinctiv extremismul pe care Simion îl reprezintă“, a adăugat Alexandru Muraru.

AUR a anunţat, miercuri, că George Simion, care se află în Statele Unite ale Americii, a primit un premiu acordat de Republicans for National Renewal, la Trump Kennedy Art Center, pentru activitatea sa în apărarea libertăţii de exprimare şi a democraţiei în Europa.



Preşedintele AUR a tăiat un tort în forma Groenlandei, acoperit cu steagul american, în vizita pe care o face în SUA. Imaginile au apărut pe canelele media ale unor oficiali americani, evenimentul marcând un an de mandat al preşedintelui Donald Trump.

Editor : C.L.B.