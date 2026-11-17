O aeronavă Wizz Air care zbura, marţi seară, de la Chişinău la Bucureşti a fost vizată de o ameninţare cu bombă, autorităţile făcând verificări după aterizarea pe Aeroportul „Henri Coandă”. Ameninţarea s-a dovedit a fi falsă.

Potrivit reprezentanţilor Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, ameninţarea a vizat zborul Wizzair 3248 Chişinău - Bucureşti.

Aeronava a aterizat la ora 21.43 pe Aeroportul „Henri Coandă”, având la bord 102 pasageri.



„După parcurgerea procedurilor specifice, ameninţarea s-a dovedit a fi falsă”, au arătat sursele citate.

Editor : A.P.