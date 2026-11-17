Ameninţare cu bombă la bordul unei avion Wizz Air care zbura pe ruta Chişinău - Bucureşti. La bord se aflau 102 pasageri Data publicării: 17.11.2026 23:24 Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google O aeronavă Wizz Air care zbura, marţi seară, de la Chişinău la Bucureşti a fost vizată de o ameninţare cu bombă, autorităţile făcând verificări după aterizarea pe Aeroportul „Henri Coandă”. Ameninţarea s-a dovedit a fi falsă. Potrivit reprezentanţilor Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, ameninţarea a vizat zborul Wizzair 3248 Chişinău - Bucureşti.Aeronava a aterizat la ora 21.43 pe Aeroportul „Henri Coandă”, având la bord 102 pasageri.„După parcurgerea procedurilor specifice, ameninţarea s-a dovedit a fi falsă”, au arătat sursele citate. Editor : A.P. Etichete: avion bomba Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Cum ar vota românii la viitoarele alegeri. AUR pierde peste 5% din încrederea... 2 PSD răspunde la amenințarea UDMR privind reforma administrativă: „Poate depune moțiune... 3 Traian Băsescu îl atacă din nou pe Nicușor Dan: „Când în Marea Neagră e război, să te... 4 Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza meteo pentru perioada 16 - 29... 5 Momentul în care Ucraina aruncă în aer podul Kerci. Putin a fost informat. Anunțul lui...