Poliţiştii din judeţul Cluj au aplicat amenzi în valoare totală de 4.360 de lei unui şofer de 20 de ani care a refuzat să oprească la semnalul Poliţiei, a trecut pe culoarea roşie a semaforului şi a provocat un accident rutier în urma căruia persoana aflată alături de el în autoturism a fost rănită.

Tânărul de 20 de ani din Cluj-Napoca circula agresiv, în dimineaţa zilei de duminică, 22 noiembrie, pe Calea Mănăştur din municipiul Cluj-Napoca. În jurul orei 04.05, poliţiştii au dat semnal regulamentar de oprire însă acesta nu s-a conformat semnalului poliţiştilor, continuându-şi deplasarea, motiv pentru care echipajul de poliţie a plecat în urmărirea acestuia.

„În Piaţa Gării din municipiul Cluj-Napoca, conducătorul auto ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a intrat în coliziune cu un gard din beton. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea unui pasager aflat în autoturism, acesta fiind transportat la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor suplimentare”, informează oficialii Poliţiei judeţene Cluj, potrivit News.ro.

În urma abaterilor constatate, tânărul şofer a fost sancţionat contravenţional pentru conducere agresivă, neoprirea la semnalul poliţiştilor şi nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului electric. Valoarea totală a amenzilor este de 4.360 de lei. În plus, în cazul său poliţiştii au dispusa şi măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile.

Tânărul a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatele fiind negative atât în ceea ce priveşte consumul de alcool, cât şi prezenţa substanţelor psihoactive.

Editor : B.E.