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Video Amenzi repetate pentru ferma lui Gigi Nețoiu din Dolj: ce au descoperit inspectorii la ultimul control

Data publicării:
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Gigi Nețoiu Inquam Photos / George Călin
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O fermă de vaci din județul Dolj, deținută de omul de afaceri Gigi Nețoiu, continuă să funcționeze fără autorizație. După mai bine de jumătate de an de când a fost amendată și somată să intre legalitate, inspectorii de la Apele Române au mers să verifice care e situația. Au dat din nou amenzi.

Primul control a fost făcut în februarie anul acesta, relatează jurnalistul Digi24 Elena Alexandru.

Atunci, inspectorii de la Direcția Apelor Jiu Craiova au mers în control și au constatat că ferma a fost amplasată într-o zonă inundabilă și că această fermă nu avea autorizație obținută de la această instituție. Așadar, au sistat activitatea fermei respective și au amendat proprietarul, pe omul de afaceri Gigi Nețoiu, cu suma de 120.000 lei și i-au pus mai multe condiții să remedieze aceste probleme.

Acum a fost făcut un nou control pentru a vedea dacă într-adevăr neregulile au fost rezolvate.

În momentul în care au mers din nou în localitatea Cetate, inspectorii au constatat că omul de afaceri nu a remediat niciuna dintre aceste probleme. Așadar, l-au amendat din nou cu 40.000 lei.

În momentul în care au mers să îi comunice amenda respectivă, acesta nu a fost găsit și au lipit amenda pe poarta instituției.

Digi24 a încercat să ia un punct de vedere de la omul de afaceri, însă acesta nu a putut fi contactat.

Editor : S.S.

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