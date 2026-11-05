Anchetă cu ramificații internaționale: Polițiști implicați, milioane din proxenetism și rețeaua lover boy demascată

Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, desfăşoară joi 36 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Buzău, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, proxenetism, favorizarea făptuitorului şi divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice. Simultan, au loc 21 de percheziţii în Germania şi Austria. Au fost identificate 30 de victime, recrutate prin metoda lover boy. În decurs de şase ani, doar din transferuri monetare, membrii gruparii au obţinut şi rulat 3 milioane de euro. Gruparea a fost ajutată de doi agenţi de poliţie.

„Astăzi, 5 noiembrie, poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, au pus în aplicare 36 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Buzău, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, proxenetism, favorizarea făptuitorului şi divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice.

Simultan, sunt efectuate 21 de percheziţii domiciliare în Germania, în oraşele Nürnberg, Hamburg, Freiburg şi Stuttgart, precum şi în Viena, Austria, în incinta unui club”, informează IGPR.



Conform anchetatorilor, din luna ianuarie 2020 şi până în prezent, sub coordonarea unei persoane de 35 de ani, în municipiul Bucureşti, s-ar fi constituit şi ar fi acţionat o grupare de criminalitate organizată, cu aproximativ 30 de membri, în scopul obţinerii unor importante sume de bani din exploatarea sexuală a mai multor tinere în diverse ţări europene, notează News.ro.



„Liderul, provenit dintr-o familie care de-a lungul timpului ar fi obţinut sume consistente de bani din activităţi ilicite, ar fi iniţiat constituirea grupării de criminalitate organizată specializată în săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane şi proxenetism pentru mărirea veniturilor obţinute facil din activităţi infracţionale. De asemenea, nucleul grupării s-ar fi dezvoltat în baza legăturilor de rudenie existentă între majoritatea membrilor, mulţi dintre aceştia având experienţă în săvârşirea de infracţiuni şi adaptabili la cele care le aduceau un profit financiar”, precizează IGPR.



Persoanele în cauză ar fi acţionat pentru identificarea şi recrutarea victimelor, transportarea acestora în scopul exploatării sexuale pe teritoriul Germaniei, Olandei şi Austriei, activarea şi promovarea anunţurilor pe site-uri de specialitate, conducerea victimelor la locaţiile clienţilor şi cazarea acestora în diferite imobile închiriate în acest scop, precum şi pentru obţinerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către persoanele vătămate.



Până în prezent, au fost identificate aproximativ 30 de victime, care au fost determinate să practice prostituţia în beneficiul grupului infracţional organizat.



Sumele de bani obţinute din exploatarea sexuală a victimelor ar fi intrat în posesia membrilor grupării, prin trei modalităţi distincte: prin transferuri bancare sau sisteme de transfer rapid de numerar, efectuate fie de către persoane de încredere ale celor în cauză, fie direct de către victime, în momentul revenirii acestora în ţară; prin transport direct de numerar, prin intermediul şoferilor sau al altor persoane de încredere; dar şi prin colectare directă, când persoanele cercetate s-ar fi deplasat personal în străinătate, atât pentru ridicarea banilor, cât şi pentru menţinerea controlului asupra activităţii de exploatare sexuală.



Cercetările efectuate au arătat că doar prin intermediul transferurilor monetare, persoanele în cauză ar fi obţinut şi rulat peste 3 milioane de euro.



Cu privire la persoanele vătămate s-a reţinut că acestea ar fi fost recrutate prin metoda lover boy şi ulterior determinate prin şantaj emoţional şi violenţă fizică să practice prostituţia.



„Din actele de urmărire penală a reieşit şi faptul că membrii grupării de criminalitate organizată ar fi beneficiat de sprijinul a doi agenţi de poliţie, unul dintre aceştia oferind informaţii cu privire la o plângere formulată de către una dintre victime, în timp ce un altul ar fi efectuat demersurile necesare în vederea preluării instrumentării cauzei pentru a exercita controlul asupra desfăşurării cercetărilor penale şi a tergiversării acestora şi, totodată, ar fi divulgat informaţii, despre care a luat la cunoştinţă în urma accesării fără vreo justificare de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu a bazelor de date gestionate de către Ministerul Afacerilor Interne, ajutându-i pe membrii grupului infracţional organizat în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor în prezenta cauză penală”, notează IGPR.



Având în vedere caracterul transfrontalier al acţiunilor grupării de criminalitate organizată şi pentru documentarea activităţii infracţionale, la iniţiativa procurorilor D.I.I.C.O.T., în luna septembrie 2026, autorităţile de aplicare a legii din România şi din Germania au semnat, sub egida EUROJUST, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă - JIT (Joint Investigation Team).



Audierile se desfăşoară la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală.



Acţiunea este realizată cu sprijinul poliţiştilor brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Bucureşti şi Ploieşti, serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Ilfov şi Buzău, specialiştilor criminalişti din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică şi jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei şi Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.



La activităţile din România participă şi reprezentanţi ai Europol, precum şi ai poliţiei din Germania, iar, la acţiunea desfăşurată în afara graniţelor ţării este prezent şi un reprezentat al Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane.



Totodată, cauza beneficiază şi de suportul oferit de specialiştii Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane.

Editor : B.E.