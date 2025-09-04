Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare: „Am cerut ANAF să prezinte public rezultatele”

Direcția Generală Antifraudă Fiscală are în curs o anchetă demarată anul trecut care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice. Potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, printre dosarele vizate se află și cazul firmei-fantomă cu sedii declarate în locații fictive, care a raportat venituri de peste 3,6 miliarde de lei și a fost validată de ANAF.

Potrivit explicațiilor ministrului, schema funcționa prin firme care importau panouri fotovoltaice și le livrau în Bulgaria către societăți fictive, create de persoane care instrumentau întregul circuit fraudulos. Mărfurile erau apoi reintroduse în România prin alte firme, controlate de aceleași persoane.

„Mărfurile sunt ulterior vândute printr-un lanț fictiv de tranzacții în care sunt implicate firme fantomă, care sunt administrate în acte de terți, fără însă a declara veniturile. Mai mult, firmele importatoare depun bilanțuri, în care prezintă o situație financiară nereală, nesusținută de tranzacțiile desfăşurate. Asta pentru a avea credibilitate în fața furnizorilor și a beneficia de credite furnizor pentru a le fi livrate bunurile cu plata ulterioară”, a explicat ministrul.

În final, panourile ajungeau la cumpărători reali, de bună credință, însă firmele care le vindeau nu declarau veniturile reale.

„Sumele de bani obținute prin vânzările finale la cumpărătorii de bună credință sunt retrase ulterior în numerar de la bancomate de către administratorii reali (țepari, în limbaj popular). Din investigația Antifraudei reiese că doar o astfel de societate a făcut retrageri cash de peste 800.000 de lei”, a mai precizat Nazare.

Investigațiile sunt în desfășurare, iar autoritățile au pus sechestre și au confiscat mărfuri.

„Peste 5.500 de panouri confiscate, sume de peste 1.3 milioane de lei confiscate, prejudiciu estimat de peste 3 milioane de lei. Am cerut ANAF sǎ prezinte public rezultatele întregii anchete, pe mǎsura avansǎrii cercetǎrilor şi identificǎrii tuturor celor vinovați”, a subliniat ministrul Finanțelor.

