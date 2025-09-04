Live TV

Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare: „Am cerut ANAF să prezinte public rezultatele”

Data actualizării: Data publicării:
528342362_18523948858056538_7223527712107255351_n
Alexandru Nazare. Foto: Alexandru Nazare/ Facebook

Direcția Generală Antifraudă Fiscală are în curs o anchetă demarată anul trecut care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice. Potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, printre dosarele vizate se află și cazul firmei-fantomă cu sedii declarate în locații fictive, care a raportat venituri de peste 3,6 miliarde de lei și a fost validată de ANAF.

Potrivit explicațiilor ministrului, schema funcționa prin firme care importau panouri fotovoltaice și le livrau în Bulgaria către societăți fictive, create de persoane care instrumentau întregul circuit fraudulos. Mărfurile erau apoi reintroduse în România prin alte firme, controlate de aceleași persoane.

„Mărfurile sunt ulterior vândute printr-un lanț fictiv de tranzacții în care sunt implicate firme fantomă, care sunt administrate în acte de terți, fără însă a declara veniturile. Mai mult, firmele importatoare depun bilanțuri, în care prezintă o situație financiară nereală, nesusținută de tranzacțiile desfăşurate. Asta pentru a avea credibilitate în fața furnizorilor și a beneficia de credite furnizor pentru a le fi livrate bunurile cu plata ulterioară”, a explicat ministrul.

În final, panourile ajungeau la cumpărători reali, de bună credință, însă firmele care le vindeau nu declarau veniturile reale.

„Sumele de bani obținute prin vânzările finale la cumpărătorii de bună credință sunt retrase ulterior în numerar de la bancomate de către administratorii reali (țepari, în limbaj popular). Din investigația Antifraudei reiese că doar o astfel de societate a făcut retrageri cash de peste 800.000 de lei”, a mai precizat Nazare.

Investigațiile sunt în desfășurare, iar autoritățile au pus sechestre și au confiscat mărfuri.

„Peste 5.500 de panouri confiscate, sume de peste 1.3 milioane de lei confiscate, prejudiciu estimat de peste 3 milioane de lei. Am cerut ANAF sǎ prezinte public rezultatele întregii anchete, pe mǎsura avansǎrii cercetǎrilor şi identificǎrii tuturor celor vinovați”, a subliniat ministrul Finanțelor.

Citește și: Fraudă de peste 2 mil. lei cu panouri fotovoltaice: Inspectorii antifraudă au verificat o firmă din Constanța

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
1
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
nastase profimedia
2
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și...
viorica dancila
3
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul...
adrian nastase la beijing
4
Prima reacție a lui Adrian Năstase după ce s-a pozat, la Beijing, cu dictatorii lumii
copil
5
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia...
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată!
Digi Sport
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
'Train With The Army' Event In Krakow, Poland - 05 Jul 2025
SUA taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru...
daniel david in studioul digi24
Sfatul ministrului Daniel David pentru părinți: „Să își ducă luni...
Nicușor Dan, președintele României.
Numirea șefilor serviciilor secrete: E o discuție colegială, fără...
coiful de aur cotofenesti
Tezaurul dacic furat de la Muzeul Drents: procurorii olandezi renunță...
Ultimele știri
Daniel David, despre învățământul simultan: Avem sistemul, dar nu pregătim profesori în acest sens. Trebuie să ne hotărâm
Conservator sau progresist? De ce refuză Nicușor Dan să se definească și ce crede despre majoritatea românilor
Francezii nu-l mai vor pe Macron. Un sondaj arată că două treimi doresc demisia președintelui Franței
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-09-04T190457.404
Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF. Sediul principal, o toaletă publică din Capitală
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministrul Finanțelor, acuzat că are o firmă cu datorii de 1,7 milioane de lei. Cum se apără Alexandru Nazare
bancnote de 100 de lei pe o masa
Cât vor plăti românii contribuția la sănătate pentru persoanele pe care le au în întreținere. ANAF anunță modificări fiscale
541259083_18529627183056538_8999977703051382139_n
Alexandru Nazare spune că misiunea FMI a recunoscut eforturile actualului Guvern: Suntem pe o direcţie semnificativ îmbunătăţită
adrian caciu face declaratii
Acuzații dure din PSD după eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor: „Nazare s-a înțeles cu bogații”
Partenerii noștri
Pe Roz
Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Povestea designerului cu o avere de peste 10 miliarde $, care și-a fi...
Cancan
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a...
Fanatik.ro
Suma uriașă plătită de România pe dobânzi în primele șapte luni din 2025. Cât a ajuns datoria țării și cu cât...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, soția lui Edi Iordănescu. Fostul selecționer al României are de ce să fie mândru de...
Adevărul
Nicușor Dan, despre viața sub pază: „Anunți când cumperi mălai, discuțiile cu copiii sunt cenzurate”
Playtech
Dezvăluirile martorilor tragediei de la Lisabona: “Era scăpat de sub control. S-a prăbușit ca o cutie de...
Digi FM
Giorgio Armani a murit. Ce se va întâmpla cu brandul lui, având în vedere că designerul nu avea copii
Digi Sport
Surpriză de proporții: l-ar fi părăsit pe Lamine Yamal după doar 13 zile pentru marele rival!
Pro FM
Nunta lui Sean Penn și Madonna, la 40 de ani. Detalii inedite despre petrecerea din Malibu, invitații celebri...
Film Now
Soția lui Bruce Willis, despre impactul diagnosticului asupra căsniciei: „E greu să știi unde se termină...
Adevarul
Un nou incident diplomatic. Simion: Viktor Orban este „conducătorul Europei”. Val de jigniri la adresa...
Newsweek
Pensionarii păcăliți de Casa de Pensii că le mărește pensia la Mica Recalculare. Când vor primi bani
Digi FM
Prinţesa Leonor a Spaniei, în salopeta de zbor, la Academia Forţelor Aeriene: „Sunt dornică să învăţ”. A...
Digi World
Cum vor arăta creatorii de conținut peste 25 de ani și cu ce probleme de sănătate s-ar putea confrunta...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Rebecca Ferguson și soțul ei, magnetici la Veneția. Sunt căsătoriți de șapte ani, dar abia acum au pășit...
UTV
Salma Hayek, apariție spectaculoasă la 59 de ani. Actrița și-a sărbătorit ziua în costum de baie roșu, pe un...