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Anchetă într-un caz de înșelăciune cu prejudiciu de peste un milion de euro: o grupare internațională vindea mașini care nu existau

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arestare perchezitii ZIUA POLITIEI ROMANE - TIMISOARA
Foto: Inquam Photos / Cornel Putan Alin
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Din articol
Cum acționau suspecții Mandate de aducere și de arestare

Poliţiştii români au declanşat, cu sprijinul celor germani şi al reprezentanţilor Eurojust şi Europol, o amplă anchetă în cazul unei grupări infracţionale formate, în toamna anului trecut, din peste 20 de membri acuzaţi că au înşelat zeci de persoane din mai multe ţări cu peste un milion de euro, cărora le-au vândut fictiv bunuri, în special maşini, preluând controlul conturilor de utilizator ale unor companii germane create pe o cunoscută platformă online. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul descoperit numai în şapte luni, între octombrie 2025 şi aprilie 2026, este de cel puţin 1.351.000 de euro. La percheziţii, au fost descoperite şi ridicate aproximativ 200 de dispozitive de stocare a datelor, 60.000 de euro şi 38.000 de lei, lingouri de aur şi monede de aur, un act de identitate falsificat, înscrisuri, o armă letală şi alte mijloace de probă.

Poliţia Română informează că marţi, 7 iulie, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Vâlcea, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Vâlcea, au pus în aplicare 12 mandate de percheziţie domiciliară, într-o cauză ce vizează un grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune care a produs consecinţe deosebit de grave, fals informatic, acces fără drept la un sistem informatic, fraudă informatică şi spălarea banilor, scrie News.ro.

Din actele de urmărire penală a reieşit că grupul infracţional organizat, constituit în Râmnicu Vâlcea, în toamna anului 2025, format din cel puţin 20 de persoane, ar fi acţionat pentru controlarea unor fluxuri financiare, formate din aproximativ 110 conturi bancare deschise în România, Germania, Spania şi Marea Britanie. Astfel, mai mulţi membri, în baza unei înţelegeri prealabile, ar fi pus la dispoziţie conturile bancare persoanelor cercetate pentru comiterea infracţiunilor de criminalitate informatică: înşelăciune, fals informatic, acces fără drept la un sistem informatic, fraudă informatică, care ar fi aderat la grupare, pentru a le folosi la comiterea infracţiunilor, precizează sursa citată.

„Ulterior comiterii fiecărei infracţiuni şi confirmării virării sumelor de bani de către victime, membrii grupării ar fi avut şi rolul de a transfera sumele de bani în alte conturi pe care le-ar fi controlat, cum sunt cele deschise în România, şi totodată de a retrage sumele de bani direct de la ATM-uri. Până în acest moment au fost identificate 30 de persoane vătămate, prejudiciate cu peste 800.000 de euro”, adaugă aceeaşi sursă.

Cum acționau suspecții

Conform anchetatorilor, pe parcursul cercetărilor au fost descoperite trei modalităţi de acţiune ale grupului infracţional organizat, unul dintre acestea fiind postarea unor anunţuri fictive în mediul online privind diferite bunuri de valoare, în principal autoturisme, prin preluarea frauduloasă a controlului conturilor de utilizator ale unor companii germane create pe o cunoscută platformă online.

Din investigaţii a reieşit că, în perioada cuprinsă între septembrie 2025 şi aprilie 2026, ar fi fost preluate în mod abuziv cel puţin 422 de conturi de comercianţi şi ar fi fost publicate peste 5.000 de anunţuri false. Iniţial, operaţiunea de preluare a conturilor unor utilizatori legitimi ai platformei germane ar fi fost utilizată pentru a beneficia de credibilitatea pe care aceste conturi o aveau pe platforma de comerţ online respectivă. Utilizatorii legitimi ai acestor conturi aveau un istoric mare de tranzacţii comerciale efectuate fără incidente, aspect care optimiza şansele de reuşită ale persoanelor cercetate în a doua etapă a activităţii infracţionale, aceea de postare spre vânzare a unor bunuri mobile pe care acestea nu le-ar fi deţinut în realitate, acţiune care asigura beneficiul material al membrilor grupării şi care era scopul final al activităţii infracţionale.

În scopul preluării controlului conturilor de utilizator, persoanele cercetate ar fi obţinut credenţialele de acces şi ar fi accesat, fără drept, contul de utilizator respectiv (cont care era protejat prin parolă).

Totodată, menţionează poliţiştii, ar fi modificat datele informatice de acces la contul de utilizator ce aparţinea persoanei vătămate, ar fi modificat datele informatice de contact asociate contului, ar fi înlocuit adresa originală cu o altă adresă cu denumire asemănătoare pe care ar fi controlat-o şi ar fi introdus alte numere de telefon de contact, pe care, de asemenea, le-ar fi controlat şi utilizat. Astfel, după preluarea controlului asupra conturilor de utilizator, persoanele ar fi schimbat informaţiile asociate conturilor, respectiv: numărul de telefon şi adresa de email (cu scopul de a putea avea control asupra mesajelor adresate de potenţialii cumpărători/persoane vătămate). Ca urmare, ar fi fost create pagube companiilor care deţineau conturile de utilizator respective şi a căror activitate comercială a fost afectată.

„În final, conturile «preluate» ar fi fost accesate fără drept şi folosite pentru postarea unor anunţuri fictive de vânzare bunuri pe care în realitate membrii grupării nu le-ar fi deţinut şi inducerea în eroare a unor persoane (cetăţeni străini), pe care le-ar fi determinat să vireze, în conturi bancare controlate de grupare, sumele de bani care reprezentau contravaloarea produselor pe care aceştia considerau că le-ar achiziţiona, respectiv autoturisme şi pe care, în realitate, nu le-ar fi primit”, explică anchetatorii.

O altă metodă folosită a fost fraudarea unor companii prin preluarea controlului adreselor de poştă electronică utilizate pentru desfăşurarea tranzacţiilor comerciale şi schimbarea datelor de plată ale facturilor emise, victimele fiind induse în eroare să vireze sume de bani în conturi bancare deschise în Germania şi Spania şi folosite de grupare.

Astfel, victima era indusă în eroare, prin mijloacele frauduloase, să achite suma indicată în factură către partenerul de afaceri, pentru lucrările/serviciile realizate, însă într-un cont bancar controlat de către membrii grupării, iar imediat după virarea sumei de bani în cont aceasta ar fi fost transferată către conturile bancare din România sau alte ţări, pe care gruparea le-ar fi controlat, după care acestea ar fi fost retrase, cu cardul, în municipiul Râmnicu Vâlcea.

A treia metodă a fost fraudarea unor persoane vătămate prin postarea unor anunţuri fictive privind vânzarea unor bunuri.

„Prejudiciul descoperit numai în şapte luni, octombrie 2025 - aprilie 2026, a fost de cel puţin 1.351.000 de euro. În urma percheziţiilor efectuate, au fost descoperite şi ridicate aproximativ 200 de dispozitive de stocare a datelor, sumele de aproximativ 60.000 de euro şi 38.000 de lei, lingouri de aur şi monede de aur, un act de identitate falsificat, înscrisuri, o armă letală, precum şi alte mijloace de probă”, arată anchetatorii.

Mandate de aducere și de arestare

Potrivit anchetatorilor, au fost puse în aplicare 22 de mandate de aducere, precum şi două mandate europene de arestare emise de autorităţile judiciare germane.

Două persoane au fost reţinute de procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Argeş, urmând ca în cursul zilei de miercuri să se pronunţe judecătorul de drepturi şi libertăţi cu privire la propunerea de arestare preventivă în vederea extrădării.

„Faţă de alte 6 persoane, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Vâlcea au luat măsura reţinerii, iar astăzi, 8 iulie, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Vâlcea cu propunere de arestare preventivă a acestora, pentru 30 de zile. Totodată, au fost instituite măsuri asiguratorii de peste un milion de euro cu privire la imobile, autoturisme şi sume de bani deţinute de membrii grupării”, mai arată sursa citată.

Acţiunea se desfăşoară cu sprijinul Eurojust. La acţiune participă şi reprezentanţii autorităţilor judiciare şi ai poliţiei Germane din cadrul Parchetului General din Bamberg, Biroul central din Bavaria pentru urmărirea penală a criminalităţii informatice, împreună cu care se desfăşoară urmărirea penală în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă, precum şi reprezentanţii Europol.

De asemenea, activităţile s-au desfăşurat şi cu sprijinul poliţiştilor brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Piteşti şi Cluj, serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Maramureş şi Satu Mare, al poliţiştilor Serviciului Criminalistic Vâlcea, de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Vâlcea, precum şi de sprijinul jandarmilor grupărilor mobile de jandarmi Craiova şi Cluj şi cei ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Maramureş.

Editor : B.E.

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