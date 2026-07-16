Este anchetă în Cluj-Napoca, după ce o clinică stomatologică din Turcia ar fi anunțat că va face consultații într-un hotel din oraș. Colegiul Medicilor Dentiști a sesizat Poliția că spațiul nu este nici pregătit, nici autorizat pentru astfel de consultații. În replică, reprezentanții clinicii dau asigurări că nu vor avea loc consultații medicale. Evenimentul s-ar adresa doar celor care au beneficiat, în trecut, de serviciile lor.

Totul ar fi pornit de la o postare de pe rețelele sociale. Clinica stomatologică din Turcia le-ar fi celor oamenilor să se prezinte la consultație cu radiografiile dentare chiar în incinta hotelului.

„Am sesizat Direcția de Sănătate Publică, Poliția, pentru că avem nevoie de un cadru legal pentru a realiza o legitimare a persoanelor, care ar veni. Noi nu știm dacă persoanele care vin sunt medici”, spune președintele Colegiului Medicilor Stomatologi Cluj, Bogdan Culic.

Potrivit legii, consultațiile se fac doar în cabinete autorizate.

„Probabil m-aș duce din curiozitate”, recunoaște o tânără.

„Dacă se oferă, cum să nu?! Chiar aș avea în plan să fac așa ceva pe viitor”, spune cineva.

„Nu-i neapărat un mediu sanitar bun, dar depinde de gradul de complexitate”, e de părere un tânăr.

Conducerea hotelului spune că nu știa că în sala de conferințe urmau să aibă loc consultații medicale.

„Au cerut la noi închirierea unei săli micuțe de conferință. Ulterior, am primit o adresă de la Colegiul Medicilor și am primit și vizita unor inspectori de la DSP, care ne înștiințau că cei de la clinica din Turcia ar putea efectua niște manopere stomatologice, care ar fi ilegale”, spune Roxana Ghiran, directorul general al hotelului cu pricina.

Reprezentanții clinicii din Turcia spun că nu vor avea loc consultații medicale. Evenimentul s-ar adresa doar celor care au beneficiat, în trecut, de serviciile lor.

„Nu vor avea loc consulații stomatologice, examinări clinice, investigații, stabilirea de diagnostice, efectuarea de tratamente. (...) Participanții care vor lua parte la întâlnire sunt persoane care au beneficiat anterior de evaluări și pentru care există deja planuri de tratament stabilite”, au transmis, într-un răspuns pentru Digi24, reprezentanții clinicii dentare din Turcia.

„În continuare, sunt efectuate demersuri pentru verificarea tuturor aspectelor sesizate, urmând ca, în funcție de rezultatele acestora, să fie dispuse măsurile legale care se impun”, a declarat, pentru Digi24, purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj, Iulian Timiș.

Polițiștii au deschis o anchetă. Evenimentul se va ține în continuare, în acest weekend.

reporter: Bianca Timșa

operator: Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia