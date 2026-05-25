Anchetă la Constanța după fisurarea unei conducte de gaz: peste o sută de copii evacuați dintr-o grădiniță. Ce suspectează autoritățile

Poliţiştii au demarat o anchetă în cazul conductei de gaz fisurate, luni, pe o stradă din municipiul Constanţa, fiind evacuate mai multe persoane, în acest caz existând suspiciuni că ţeava ar fi fost avariată de anumiţi indivizi.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, lucrătorii Poliţiei municipiului Constanţa - Secţia 3 au fost sesizaţi, prin apel 112, că pe o stradă din municipiul reşedinţă mai multe persoane ar fi avariat o ţeavă de gaze naturale, informează Agerpres.

„Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, ţeava fiind ulterior sigilată”, a informat IPJ Constanţa.

Cercetările sunt continuate de poliţişti, în vederea identificării persoanelor implicate şi stabilirii împrejurărilor şi cauzelor care au dus la fisurarea conductei de gaz.

Mai multe persoane au fost luni evacuate, printre care şi peste o sută de copii de la o grădiniţă, în urma fisurării unei ţevi de gaz pe o stradă din municipiul Constanţa, a informat iniţial Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea”.

Pompierii au anunţat că au fost solicitaţi să intervină după ce o ţeavă de gaz s-a fisurat pe strada I.L.Caragiale, din Constanţa, fiind luată măsura evacuării populaţiei de pe o suprafaţă de circa 500 metri pătraţi.

„A fost luată măsura evacuării populaţiei pe o suprafaţă de aproximativ 500 mp şi evacuarea unei grădiniţe, aproximativ 100 minori”, a transmis ISU „Dobrogea”.

La faţa locului s-a deplasat o echipă a Distrigaz, fiind oprită alimentarea cu gaz până la remedierea avariei produse.

