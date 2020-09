Andrei Caramitru a fost sancționat cu 5.000 de lei de CNCD, după ce a scris că Biserica Ortodoxă este „o sectă demonică”

Andrei Caramitru a fost sancționat miercuri de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării cu suma de 5.000 de lei, după un mesaj controversat, publicat pe Facebook. Decizia CNCD a fost luată cu unanimitate.

„Mesajul publicat pe pagina de socializare de către domnul Andrei Caramitru: „Eu de azi mă dezic oficial de Organizația BOR. Am fost botezat ortodox. Nu sunt ateu, sunt un om spiritual. Dar toată chestia asta numită BOR este doar o organizație criminală, retrogadă, retardată, coruptă. Și ortodoxia ca rit creștin a devenit un coșmar rusofon criminal. Care ne ține în afara civilizației. Și nu are NICI o legătură cu Biblia și cu credința. NICI UNA. E un ISIS. O sectă demonică. Așa că de azi oameni buni – EU NU O SĂ MAI CALC NICIODATĂ ÎN VREO BISERICĂ ORTODOXĂ. Oricine își face nuntă, botez etc. acolo – eu nu o să vin. Și nu voi mai interacționa vreodată cu vreun angajat al acestei organzații. Punct.” reprezintă faptă de discriminare și încalcă dreptul la demnitate conform art. 2 alin. (1) și art. 15 din O.G. 137/2000, republicată.

S-a aplicat sancțiunea amenzii contravenționale de 5.000 lei domnului Andrei Caramitru. Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi (9 voturi)”, se arată într-un comunicat de presă al CNCD.

