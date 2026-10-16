Angajat al Direcţiei Silvice Maramureş, găsit mort, cu răni grave, într-un complex de vânătoare. Ipoteza luată în calcul de anchetatori

Un angajat al Direcţiei Silvice Maramureş, în vârstă de 50 de ani, a fost găsit mort într-un complex de vânătoare, după ce plecase în patrulare, joi seară. El avea răni grave, una dintre ipoteze fiind aceea că a fost atacat de un cerb, având în vedere că masculii sunt extrem de agresivi în perioada de împerechere. Poliţia a deschis un dosar penal.

„Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva anunţă cu profund regret decesul unui angajat al Ocolului Silvic Şomcuta Mare, din cadrul Direcţiei Silvice Maramureş, găsit fără viaţă joi seară, în incinta complexului de vânătoare aflat în gestiunea ocolului silvic”, se arată într-o informare transmisă, vineri, de Romsilva.

Pădurarul, în vârstă de 50 de ani, angajat al Romsilva din anul 2017, plecase de acasă după ora 18:00, pentru a face o patrulare în perimetrul complexului de vânătoare, care se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 520 de hectare. El urma să se întâlnească cu maistrul de vânătoare pentru verificarea perimetrului, dar, întrucât nu a mai putut fi contactat telefonic şi nu s-a prezentat la întâlnirea stabilită, colegii au început să îl caute, fiind informat şi şeful ocolului silvic. În jurul orei 21:00, pădurarul a fost găsit cu leziuni grave, incidentul fiind anunţat imediat la numărul unic de urgenţă 112 şi notificat şi Inspectoratul Teritorial de Muncă.

„Circumstanţele în care s-a produs decesul sunt cercetate de autorităţile competente. Una dintre primele ipoteze luate în calcul este aceea a unui posibil atac al unui cerb, în contextul sezonului de împerechere, perioadă în care masculii pot manifesta un comportament deosebit de agresiv. Această ipoteză urmează să fie verificată în cadrul anchetei. Poliţia a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, în vederea stabilirii împrejurărilor exacte în care s-a produs decesul. Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva îşi exprimă profundul regret pentru pierderea colegului nostru şi transmite sincere condoleanţe familiei îndoliate, apropiaţilor şi tuturor celor care l-au cunoscut. Suntem alături de familia îndurerată în aceste momente dificile”, adaugă sursa citată.

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Editor : A.P.