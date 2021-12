Angajații Gărzii de Mediu amenință că vor intra în grevă generală

Sindicatul Național al Gărzii de Mediu amenință cu grevă generală, manifestându-și astfel nemulțumirea și indignarea pentru inechitatea salarială care există în domeniul protecției mediului.



„Astăzi, 10 decembrie 2021, de Ziua Internațională a Drepturilor Omului, Sindicatul Național al Gărzii de Mediu atrage din nou atenția, cu vocea ridicată, că amânarea rezolvării problemelor majore cu care se confruntă angajații GNM va arunca în aer activitatea instituției. Este inacceptabil ca salariații unei instituții cu rol atât de important în combaterea infracțiunilor de mediu să fie tratați cu atâta indiferență și lipsă de respect de către autorități. Nu vrem privilegii! Vrem condiții decente de muncă, vrem salarizare corectă, echitabilă pentru toți colegii din țară care, zi de zi, își fac datoria în condiții extrem de dificile,” se arată într-un comunicat al Sindicatului Național al Gărzii de Mediu.

„Cerem de ani buni salarizare echitabilă în interiorul GNM și în raport cu celelalte instituții de inspecție și control, cerem ca serviciul de permanență sa fie considerat timp de muncă și să fie plătit ca atare (așa cum este peste tot în Uniunea Europeană), cerem suport logistic pentru activitatea noastră profesională cotidiană, cerem respectarea dreptului nostru la formare profesională (ZERO bani alocați în ultimii cinci ani!), cerem suplimentarea numărului de comisari, cerem calibrarea corectă a atribuțiilor noastre de serviciu în raport cu responsabilitățile suplimentare alocate an de an. Cerem toate aceste lucruri pentru creșterea capacității instituționale a GNM de ripostă eficientă în fața escaladării fără precedent a infracțiunilor de mediu în România .

Nu mai acceptăm să fim instituția cu cei mai prost plătiți funcționari publici din România! Este inadmisibil ca în anul 2021 să existe comisari de mediu care primesc un salariu de 2660 lei pe lună, cu mult sub salariul mediu pe economie. Este inadmisibil să fim trimiși în prima linie a frontului pentru un mediu curat cu mâinile legate la spate! Este inadmisibil ca responsabilitățile noastre profesionale să crească în vreme ce atribuțiile, pârghiile noastre de actiune rămân aceleași, iar drepturile noastre salariale sunt sistematic ignorate,” se mai arată în comunicat.

Editor : A.P.