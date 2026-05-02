Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat pe 2 mai că angajații instituției au ridicat un chioșc „uitat pe principalul bulevard al Capitalei”. „Sub el era o mizerie cruntă, dar zona a fost curățată”, a transmis PMB.

„20 de ani a stat aici. Nemișcat! Pe Magheru! Chiar și dacă chioșcul nu ocupa legal domeniul public, era uitat pe principalul bulevard al Capitalei, iar de mult timp devenise un obstacol pe trotuar plin de mâzgălituri”, potrivit Primăriei Municipiului București.

Sursă foto: PMB / Facebook

Pentru ridicarea chioșcului „au făcut demersuri” angajați ai Poliției Locale a Municipiului București, ai Administrației Străzilor București și ai Administrației Domeniului Public Sector 1.

„Sub el era o mizerie cruntă, dar zona a fost curățată. Lucrăm #împreună pentru a pune Bucureștiul la punct! Contează fiecare intervenție menită să scoată orașul la lumină”, a mai transmis Primăria Capitalei în postarea de pe pagina de Facebook.

Ce au găsit angajații PMB sub chioșcul ridicat

