Angajatul unei firme de curierat este cercetat pentru că ar fi furat colete de 3.700 euro de pe Aeroportul Otopeni

Data publicării:
barbat fura colete
Credit foto: Guliver/Getty Images

Angajatul unei firme de curierat este cercetat pentru delapidare în formă continuată, după ce firma la care lucra a sesizat poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Aeriene "Henri Coandă" cu privire la faptul că ar fi fost sustrase mai multe colete, în perioada 28 iulie - 30 august, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 3.700 de euro.

"La data de 11 septembrie, poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Aeriene Henri Coandă, sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară, în judeţul Ilfov, la locuinţa unei persoane, cercetată pentru delapidare în formă continuată", informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

Din cercetările efectuate a reieşit că un bărbat, de 45 de ani, din Snagov, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, şi-ar fi însuşit, de 14 ori, colete ce conţineau aparate electronice şi electrocasnice, scrie Agerpres.

"În urma efectuării percheziţiei de către poliţişti, au fost descoperite şi ridicate mai multe bunuri despre care există bănuiala că provin din săvârşirea infracţiunii pentru care se efectuează urmărirea penală în cauză", arată sursa citată.

Acţiunea a fost desfăşurată cu sprijinul poliţiştilor Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.

