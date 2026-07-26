ANM anunță Cod galben de vijelii și ploi torențiale în mai multe județe. Cum va fi vremea în București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică pentru mai multe regiuni din țară, valabilă luni, 27 iulie. În același timp, meteorologii au publicat și prognoza specială pentru București, unde sunt așteptate ploi de scurtă durată și descărcări electrice, însă Capitala nu se află sub incidența vreunei avertizări de vreme severă.

Potrivit ANM, în intervalul 27 iulie, ora 12:00 – 27 iulie, ora 22:00, în Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, precum și în vestul și nord-vestul Olteniei și în nord-vestul Moldovei vor fi perioade de instabilitate atmosferică accentuată.

Meteorologii prognozează averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50–70 km/h, iar izolat de peste 80 km/h. Pe alocuri este posibil să cadă grindină de mici și medii dimensiuni, iar cantitățile de apă pot ajunge la 15–25 l/mp, izolat chiar peste 30–40 l/mp.

În noaptea de luni spre marți, între 27 iulie, ora 22:00 și 28 iulie, ora 10:00, un alt Cod galben va fi în vigoare pentru Carpații Meridionali și de Curbură și local în Munții Apuseni, unde vântul va sufla cu 70–80 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor depăși 90–100 km/h.

Cum va fi vremea în București

Pentru municipiul București, în intervalul 27 iulie, ora 12:00 – 28 iulie, ora 10:00, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și spre seară, când sunt prognozate ploi de scurtă durată, cu cantități de apă de 2–5 l/mp, însoțite de descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor, când la rafală va atinge viteze de 35–40 km/h. Temperatura maximă va fi de 30–31 de grade, iar minima se va situa între 17 și 18 grade.

ANM precizează că, în intervalul menționat, municipiul București nu se află sub incidența mesajelor de vreme severă.

Meteorologii avertizează însă că, în funcție de evoluția fenomenelor, prognoza poate fi actualizată, inclusiv prin emiterea unor avertizări nowcasting pentru fenomene severe imediate.

Editor : Ana Petrescu