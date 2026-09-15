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ANOSR: Costul real al vieții de student depășește cu mult bursa socială actuală. Ce schimbări solicită tinerii

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Foto: ANOSR/ Facebook. Imagine cu caracter ilustrativ
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Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) solicită ca bursa socială să fie de minim 1.050 de lei, arătând că o analiză făcută în luna ianuarie a indicat că suma care acoperă cheltuielile lunare ale unui student pentru masă şi cazare este de 1.525 de lei. Federaţia arată că, potrivit unui proiect de ordin discutat în şedinţa Comisiei de Dialog Social, Ministerul Educaţiei a propus menţinerea cuantumul minim al bursei sociale la 925 de lei.

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) arată, marţi, într-un comunicat de presă, că solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării aprobarea cuantumului minim al bursei sociale la valoarea de 1.050 de lei, sumă propusă de Comisia Naţională pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS) în urma consultării din cadrul Comisiei de specialitate „Problematica Studenţilor”, din 3 septembrie.

Totodată, federaţia „condamnă” propunerea Ministerului Educaţiei de a menţine inclusiv pentru anul universitar 2026-2027 cuantumul minim al bursei sociale la valoarea de 925 de lei, conform proiectului de ordin discutat în cadrul şedinţei Comisiei de Dialog Social din 15 septembrie.

Reprezentanţii studenţilor adaugă că, potrivit analizei „Coşul minim al studentului, în plină austeritate. Cât costă să fii student?”, realizată de ANOSR în ianuarie 2026, suma corespunzătoare pentru acoperirea cheltuielilor lunare reale ale unui student exclusiv pentru masă şi cazare este de 1.525 de lei, fără a lua în calcul celelalte categorii de cheltuieli (materiale de studiu, transport local, îmbrăcăminte şi încălţăminte şi produse de uz casnic şi igienă personală) care ar ridica suma necesară la valoarea de 2.027,99 lei. Cuantumul de 925 de lei propus prin proiectul de Ordin acoperă doar 60,65% din costul real calculat de ANOSR.

„Pentru a fundamenta o propunere realistă în ceea ce priveşte cheltuielile de cazare lunare ale unui student, ANOSR a luat în considerare costul mediu de cazare în căminele instituţiilor de învăţământ superior de stat de la nivel naţional, calculat ca medie ponderată a costului minim şi a costului maxim de cazare în aceste cămine, ajungând la valoarea de 454 lei. Valoarea ponderată a regiei de cămin la nivelul centrelor universitare, utilizată de CNFIS pentru estimarea cuantumului minim al bursei sociale, ia în calcul cel mai redus tarif de cazare raportat de fiecare universitate, nefiind luată în considerare ponderea studenţilor beneficiari cazaţi în alte cămine studenţeşti decât cele cu tariful cel mai mic, la nivelul aceleiaşi universităţi. Astfel, propunerea CNFIS nu reflectă realitatea costurilor suportate de studenţi. În ceea ce priveşte cheltuielile de masă, considerăm că estimarea CNFIS nu reflectă în mod corespunzător nevoile reale de consum alimentar ale unui student. Pe baza calculelor ANOSR, care iau în considerare valorile nutriţionale necesare şi costul mediu al meselor, costul lunar real al mesei se ridică la 1.071 lei”, scrie în comunicat.

ANOSR menţionează că a prezentat aceste date şi în cadrul şedinţei Comisiei de specialitate a CNFIS - ”Problematica Studenţilor”, pentru a fundamenta cuantumul propus.

„Dintre opţiunile luate în considerare, CNFIS a propus Ministerului Educaţiei şi Cercetării cuantumul de 1050 lei, cel mai apropiat de nivelul susţinut de ANOSR. Subliniem faptul că nici acest cuantum nu reflectă în mod adecvat nivelul real al cheltuielilor suportate de studenţi, însă ANOSR îl consideră o soluţie de compromis”, adaugă sursa citată.

De asemenea, conform art. 107, alin. (3) din Legea învăţământului superior nr. 199/2023, ”cuantumul unei burse acordate de la bugetul de stat studenţilor înmatriculaţi pe locurile finanţate de la bugetul de stat la programele de studii universitare de licenţă didactică cu dublă specializare sau masterat didactic este egal cu salariul minim net pe economie”.

„Cunoaştem prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 9/2026 prin care, pentru anul 2026, cuantumul minim al bursei de studiu prevăzute de art. 107, alin. (3), se menţine la valoarea lunii decembrie 2025, însă considerăm că aceste prevederi nu ar trebui să se aplice şi pentru anul 2027. Astfel, ANOSR solicită ca, începând cu 1 ianuarie 2027, cuantumul bursei de studiu pentru programele de licenţă didactică cu dublă specializare şi masterat didactic să se majoreze la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată. În concluzie, ANOSR solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării aprobarea cuantumului minim al bursei sociale în valoare de 1050 lei, propus de CNFIS în urma consultării cu studenţii. De asemenea, considerăm absolut necesară asumarea reglementării unui nou cuantum pentru bursa de studiu pentru programele de licenţă didactică cu dublă specializare şi masterat didactic, începând cu luna ianuarie 2027”, mai scrie în comunicat.

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) este federaţia naţională studenţească, non-guvernamentală şi non-partizană care, de peste 25 de ani, are ca scop principal reprezentarea intereselor comune ale studenţilor din România, apărarea şi promovarea drepturilor şi obligaţiilor acestora, cât şi stimularea participării lor la actul educaţional şi la viaţa socială, economică şi culturală.

ANOSR reuneşte studenţi din 20 centre universitare din întreaga ţară, din 31 de universităţi, atingând un număr de 139 organizaţii membre.

Editor : B.E.

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