ANPC a aplicat amenzi de 3,8 milioane de lei înainte de Paște: carcase de miel și ouă cu impurități, printre nereguli

Inspectorii ANPC au descoperit zeci de nereguli în pragul Paștelui Foto: ANPC / Colaj Digi24

Înaintea sărbătorilor de Paște, comisarii Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au aplicat amenzi în valoare totală de 3,8 milioane de lei, în urma controalelor desfășurate la nivel național. Printre neregulile identificate s-au numărat întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de depozitare pentru carcasele de miel, ouă cu impurități, produse alimentare cu ambalaje deteriorate și produse din carne fără elemente de identificare.

Reprezentanţii ANPC au anunţat, joi, printr-un comunicat de presă, că au verificat peste 1.000 de operatori economici din domeniile comerţ, alimentaţie publică şi distribuţie de produse alimentare. În urma controalelor, comisarii au aplicat 788 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 3,8 milioane de lei, şi au oprit definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de 123.000 de lei.

Totodată, prestarea serviciilor a fost suspendată până la remedierea deficienţelor pentru 11 operatori economici.

Printre neregulile descoperite se numără:

  • cârlige metalice de suport pentru carcasele de miel cu depuneri semnificative de rugină;
  • întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor de depozitare pentru carcasele de miel;
  • paviment cu acumulări de sânge, reziduuri alimentare şi impurităţi, cu zone deteriorate;
  • întreţinerea necorespunzătoare a blocului alimentar;
  • comercializarea produselor din carne fără elemente de identificare şi caracterizare.

Alte probleme identificate au inclus nerespectarea condiţiilor de depozitare recomandate pentru produsele perisabile, comercializarea ouălor cu impurităţi, produse alimentare cu ambalaje deteriorate şi produse vegetale depreciate calitativ, improprii consumului.

