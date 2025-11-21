Live TV

ANPC a dat amenzi de aproape șase milioane de lei, în urma controalelor din 17-21 noiembrie. Activitatea a cinci firme a fost oprită

Data publicării:
Oprit ANPC
Afiș „Activitate suspendată temporar de ANPC”. Inquam Photos / Octav Ganea

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au desfășurat, în săptămâna 17-21 noiembrie, controale la nivel național, în urma cărora au verificat aproximativ 1.700 de operatori economici. Pentru neregulile descoperite, au fost aplicate amenzi în valoare de aproape șase milioane de lei, potrivit comunicatului de presă transmis de ANPC. 

În urma verificărilor, comisarii au aplicat 1.114 amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 5,63 milioane de lei.

De asemenea, au fost oprite definitiv de la comercializare produse în valoare de peste 300.000 de lei, iar activitatea a cinci operatori economici a fost suspendată temporar, până la remedierea deficiențelor constatate.

Printre principalele nereguli descoperite se numără lipsa informațiilor corecte pentru consumatori, în special în cazul jucăriilor și al ornamentelor destinate perioadei festive.

În multe situații, etichetele nu erau traduse în limba română sau lipseau informații esențiale, precum perioada promoțiilor.

Comisarii ANPC au găsit și spații neigienizate corespunzător, cu pavimente murdare, depuneri de impurități, reziduuri alimentare și lichide. De asemenea, au fost descoperite echipamente și ustensile foarte uzate, cu depuneri grosiere de murdărie.

În sectorul alimentar, au fost identificate produse cu starea termică modificată și nerespectarea temperaturilor legale de păstrare, în special în cazul preparatelor reci. În unele unități au fost găsite inclusiv medicamente depozitate necorespunzător, cu modificări de temperatură.

ANPC a anunțat că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, pentru protejarea siguranței consumatorilor.

CITEȘTE ȘI: Amenzi pentru clienții și comercianții care nu respectă legea în magazine și în parcări. Când ești obligat să acorzi prioritate

