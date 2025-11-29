Live TV

ANPC a dat amenzi de peste 5,45 milioane de lei într-o săptămână. Printre nereguli: jucării fără avertismente și produse fără marcaj CE

jucarii
Foto cu caracter ilustrativ: Shutterstock
Jucării fără avertismente și produse fără marcaj CE Etichetare greșită și lipsa informațiilor pentru consumatori

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au aplicat, în această săptămână, amenzi în valoare de peste 5,45 milioane de lei, în urma controalelor efectuate la mii de operatori economici din toată țara. Printre cele mai grave nereguli descoperite se numără vânzarea de jucării fără avertismente obligatorii și comercializarea de produse de origine animală fără elemente de identificare.

Potrivit unui comunicat transmis vineri, 28 noiembrie, de ANPC, în perioada 24-28 noiembrie, comisarii au verificat peste 2.170 de operatori economici din întreaga țară.

În urma controalelor, au fost aplicate 1.221 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 5,45 milioane de lei.

Totodată, autoritățile au decis oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 410.000 de lei, și suspendarea temporară a activității a doi operatori economici, până la remedierea deficiențelor.

Jucării fără avertismente și produse fără marcaj CE

Printre principalele nereguli constatate se numără:

-comercializarea unor jucării fără avertismentele obligatorii și fără indicarea persoanei responsabile de punerea pe piață;

-vânzarea unor produse fără marcaj CE, care dovedește conformitatea cu normele de siguranță ale Uniunii Europene;

-deficiențe de informare în cazul jucăriilor, instalațiilor și ornamentelor destinate perioadei festive.

Etichetare greșită și lipsa informațiilor pentru consumatori

Inspectorii ANPC au descoperit mai multe nereguli legate de informarea cumpărătorilor, printre care vânzarea unor produse textile cu o compoziție diferită față de cea declarată, lipsa afișării prețurilor și a altor informații esențiale, precum și nerespectarea obligației de a oferi informații corecte, complete și clare consumatorilor.

În domeniul alimentar, comisarii au constatat existența unor produse de origine animală fără elemente de identificare și caracterizare, precum și condiții necorespunzătoare de igienă, cu spații și suprafețe de lucru murdare.

Totodată, au fost găsite echipamente și ustensile excesiv de uzate, cu depuneri de rugină și impurități.

