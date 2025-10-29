Tronsonul Curpăt – Obârșia Lotrului, parte a Transalpinei (DN 67C), rămâne închis, deși vremea permite circulația în condiții sigure, au anunțat antreprenorii din turismul local. Nemulțumiți de lipsa de reacție a autorităților, aceștia au spus că sunt gata să intervină pe cont propriu pentru deszăpezirea și întreținerea drumului, astfel încât turiștii să poată ajunge în siguranță la pensiunile și hotelurile din zonă.

„Nu vrem nimic altceva decât să ne facem treaba și să primim turiștii. Dacă autoritățile nu găsesc o soluție, o vom găsi noi. Avem utilaje, oameni și voință. Transalpina nu trebuie să devină doar o amintire frumoasă din vară”, au declarat antreprenori locali de pe Valea Sebeșului.

Propunerea oamenilor de afaceri: un parteneriat public-privat

Antreprenorii din turism au anunțat că sunt dispuși să contribuie financiar și logistic pentru întreținerea și deszăpezirea drumului.

„Bugetul estimat ar fi între 450.000 și 600.000 de lei anual, în condițiile meteo. Am acoperi costurile pentru combustibil, personal și materiale antiderapante”, au transmis antreprenorii din comunitatea locală.

Aceștia au propus un parteneriat public-privat între operatori economici din zonă, consiliile județene Alba și Vâlcea precum și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„Turismul de munte funcționează tot anul. Avem aceleași taxe și impozite, indiferent de sezon. Vrem doar să putem munci și să ținem deschis drumul”, au mai spus reprezentanții hotelurilor și pensiunilor din zonă.

CNAIR: „Întreținerea drumurilor nu poate fi delegată către antreprenori locali”

Solicitată de Digi24.ro, CNAIR a transmis un punct de vedere oficial în legătură cu situația drumului montan:

„Decizia închiderii circulației pe drumurile montane Transalpina (DN 67C) și Transfăgărășan (DN 7C) este luată anual pentru siguranța conducătorilor auto, conform Normativului AND 615-2020 privind circulația rutieră pe drumurile montane.”

Instituția precizează că măsura este luată în baza proceselor verbale emise de Comisiile de Revizie Specială, formate din reprezentanți CNAIR, în conformitate cu reglementările tehnice și ordinele comune ale Ministerului Transporturilor și Ministerului Afacerilor Interne.

„Decizia a fost adoptată din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a posibilelor pericole cauzate de ninsori abundente, viscole, avalanșe, căderi de stânci sau polei. La altitudine, instabilitatea atmosferică este accentuată și poate produce fenomene meteorologice extreme în orice moment”, au transmis reprezentanții CNAIR, către Digi24.ro.

Potrivit CNAIR, întreținerea drumurilor rămâne exclusiv responsabilitatea companiei, care nu poate delega această sarcină către operatori privați.

„Transalpina se deschide, de obicei, la începutul lunii iunie și se închide în octombrie sau noiembrie, în funcție de condițiile meteo. Ne propunem să menținem circulația deschisă cât mai mult timp, dar numai în condiții de siguranță și confort”, se mai arată în răspunsul transmis redacției.

Normativul tehnic invocat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere poate fi consultat aici.