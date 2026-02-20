Anunțul Prefecturii Cluj despre sutele de bizoni și cerbi morți de la exploatația Recea-Cristur: sunt și animale vii, neîngrijite

Prefectura Cluj anunţă, vineri seară, că verificările la ferma din Recea-Cristur au dus la identificarea unnui număr de 214 cadavre de animale - bizoni, bivoli, cerbi şi căprioare, toate în diferite stadii de descompunere. De asemenea, s-au găsit animale vii neîngrijite şi slab furajate, fără să fi avut parte de medicaţie corespunzătoare. Potrivit statisticilor, ferma avea, în 2025, un număr de 524 de capete de animale. Autorităţile continuă verificările şi încearcă să stabilească motivul decesului animalelor. Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej a deschis un dosar penal.

„La nivelul Instituţiei Prefectului a fost constituită luni, 16 februarie, o comisie mixtă de control, formată din reprezentanţi ai autorităţilor cu atribuţii în domeniul sanitar-veterinar, al protecţiei mediului, gospodăririi apelor şi ordinii publice. În urma controalelor efectuate în perioada 16-18 februarie 2026, pe terenul exploataţiei din Recea-Cristur, având o suprafaţă de 450 hectare, au fost identificare 214 cadavre de animale, respectiv 74 bizoni, 42 bivoli, 98 cerbi şi căprioare (cervide), toate în diferite stadii de descompunere”, a transmis, vineri seară, Prefectura Cluj, într-un comunicat de presă.

Potrivit instituţiei citate, totodată, au fost identificate animale vii aflate într-o stare precară din punct de vedere al sănătăţii, existând suspiciuni privind neasigurarea condiţiilor minime de furajare şi asistenţă sanitar-veterinară.

„Controlul sanitar-veterinar a relevat că animalele nu erau furajate corespunzător şi că nu au beneficiat de medicaţie şi vaccinări necesare în ultimii ani. Ferma nu mai avea contract cu un medic veterinar începând cu data de 1 februarie 2026. Conform raportului naţional al exploataţiilor de la ANSVSA, societăţile care administrează ferma de la Recea Cristur deţinea în 2025 un număr de 524 de capete de animale”, precizează Prefectura Cluj.

Pentru limitarea riscurilor de natură sanitară şi de mediu, prefectul judeţului Cluj a convocat Centrul Local pentru Combaterea Bolilor, care a dispus măsuri urgente privind:

1. neutralizarea cadavrelor de animale conform procedurilor sanitare, prin metoda de ecarisare alternativă (îngropare controlată);

2. prevenirea contaminării surselor de apă din proximitatea exploataţiei, în colaborare cu Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj;

3. evaluarea stării de sănătate a animalelor rămase în viaţă şi repartizarea acestora în ţarcuri, pe specii, cu sprijinul DSVSA, a Colegiului Medicilor Veterinari şi al USAMV Cluj-Napoca.

„Totodată, APIA Cluj şi ANZ Cluj efectuează controale la ferma de animale pe tematica privind subvenţiile încasate de societăţile care administrează ferma. De asemenea, ITM Cluj organizează controale cu privire la respectarea legislaţiei privind personalul angajat şi condiţiile de muncă”, arată instituţia citată.

În paralel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej a deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii mai multor infracţiuni, respectiv furt calificat, îngroparea oricărui tip de deşeu, substanţă sau obiect, abandonarea, aruncarea şi/sau ascunderea deşeurilor, precum şi uciderea cu intenţie a animalelor. Urmărirea penală se desfăşoară în acest moment in rem.

În cursul zilei de vineri, o echipă formată din reprezentanţi ai instituţiilor publice, împreună cu medici veterinari, cu reprezentanţi ai USAMV Cluj, criminalişti şi poliţişti, au continuat cercetările la faţa locului, unul dintre scopuri fiind identificarea cauzelor care au dus la decesul animalelor.

