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Video Apă cu porția în Dolj. Comuna în care oamenii primesc apă din rețea doar opt ore pe zi. Ce riscă cei care depășesc 5mc/persoană pe lună

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robinet fara apa in camp
Restricții similare sunt anunțate, în perioada următoare, și în alte localități din România. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Apă cu porția, în Dolj, odată cu creșterea temperaturilor. În comuna Ghercești, de exemplu, oamenii au apă de la rețea doar opt ore pe zi, iar cei care consumă prea mult, vor plăti tarife majorate de patru ori. Măsura ar urma să oprească risipa pe timpul verii când este, de obicei, secetă. Restricții similare sunt anunțate, în perioada următoare, și în alte localități din România.

Mijlocul verii, temperaturi greu de suportat și apă cu porția - așa trăiesc localnicii comunei Ghercești, din Dolj. Primesc apă patru ore dimineața și patru ore seara, după ce autoritățile locale au hotărât că trebuie să împiedice risipa de apă

„Eu am și fântâna mea forată și mă folosesc și de la mine din fântână. Magistrala o folosesc la baie, la spălat, dar alții nu au. E greu, să rămâi fără apă cum sunt temperaturile astea e foarte greu, vă dați seama”, spune un bărbat din sat.

„De aia e băgată în curte, tragem și plătim, ce să facem? Consumăm în curte, în grădină, asta e... Altă lume nu are fântână în curte și consumă apă”, completează un vecin.

Măsurile extreme nu se opresc aici. Cei care folosesc apă de la rețeaua publică pentru a-și uda grădina plătesc un preț de patru ori mai mare.

„În perioada sezonului secetos și atunci când consumul de apă este exagerat, cetățenii care consumă mai mult de 5 mc/persoană vor fi taxați suplimentar cu prețul de 8 lei/mc”, transmite primarul comunei Ghercești, Cornel Păpăroiu.

„Cam mult, că suntem multe persoane în casă și e mult”, calculează cineva.

„Dacă nu udăm, n-avem ce mânca. Folosim cum este programul”, spune o altă femeie.

„Creșterea accelerată a temperaturilor și instalarea secetei au condus la înregistrarea unor consumuri excesive de apă de la rețeaua publică, astfel încât Compania de Apă Oltenia este nevoită să restricționeze furnizarea apei potabile. Toate aceste activități pun în pericol alimentarea cu apă a celorlalți utilizatori branșați la rețeaua respectivă, aceștia riscând să rămână fără apă pentru băut, spălat și nevoile casnice de bază”, spune purtătorul de cuvânt al Companiei de Apă Oltenia, Carmen Petrean.

Autoritățile locale spun că restricțiile s-ar putea extinde și în comunele învecinate.

reporter: Elena Alexandru

Editor : Izabela Zaharia

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