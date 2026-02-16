Apa rămâne nepotabilă în Curtea de Argeș: fără bacterii, dar fierul, clorul depășesc limitele. Mesaj RO-ALERT emis către populație

Apa din reţeaua care alimentează municipiul Curtea de Argeş şi comunele limitrofe rămâne nepotabilă, chiar dacă Direcţia de Sănătate Publică (DSP) nu a mai identificat bacterii în probele verificate. Potrivit ultimului buletin de analiză prezentat luni, turbiditatea, precum şi concentraţiile de fier şi clor sunt în continuare peste limitele admise. Un mesaj RO-ALERT cu aceste informații a fost transmis către argeșeni.

DSP Argeș a precizat că monitorizează permanent calitatea apei.

Probele analizate au fost prelevate în data de 13 februarie din mai multe puncte de consum, inclusiv de la Primăria Curtea de Argeș, Spitalul Municipal și patru unități de învățământ. Potrivit informării transmise operatorului de distribuție, persistă variații ale parametrilor „Fier total”, „Clor rezidual liber” și „Turbiditate”, ale căror valori depășesc limitele admise.

Reprezentanții DSP subliniază că apa poate fi utilizată doar în scop menajer și pentru igiena corporală, până la revenirea parametrilor în limitele legale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

CITEȘTE ȘI: Ministrul Energiei Bogdan Ivan, așteptat luni în Parlament, la „Ora Guvernului”, pentru a explica criza apei potabile din Argeș

Furnizarea apei, oprită temporar pentru lucrări

Analizele au fost realizate după ce alimentarea cu apă a fost întreruptă timp de peste 24 de ore în municipiul Curtea de Argeș și în comunele Valea Iașului, Valea Danului și Băiculești, pentru efectuarea unor lucrări la stația de tratare a apei de la Cerbureni.

Autoritățile locale au pus la dispoziția populației rezervoare cu apă potabilă, precum și două surse publice alternative: izvorul Pod Progresul și forajul din curtea Mănăstirii Curtea de Argeș. Spitalul Municipal este aprovizionat în continuare cu apă adusă de pompieri de la Mioveni, fiind întreruptă alimentarea din rețeaua publică.

Stare de alertă după depistarea bacteriei Clostridium perfringens

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Argeș a instituit, la începutul săptămânii trecute, starea de alertă pentru 30 de zile în municipiul Curtea de Argeș, după depistarea bacteriei Clostridium perfringens în rețeaua de distribuție.

Prefectul județului Argeș, Ioana Făcăleață, a anunțat atunci că autoritățile locale au adoptat un plan pentru reluarea în siguranță a furnizării apei potabile și au solicitat fonduri de urgență de la Guvern pentru lucrările și investițiile necesare.

DSP Argeș precizase anterior că bacteria a fost identificată în probe de apă recoltate pe 6 februarie din trei puncte de consum din municipiu.

CITEȘTE ȘI: Criza apei din Argeș. Gorghiu: Primăria Curtea de Argeș are 30 milioane lei excedent, dar cere 9,7 milioane de la Guvern

Problemele persistă din noiembrie 2025

Apa furnizată în municipiul Curtea de Argeș și în comunele Valea Danului, Valea Iașului și Băiculești, unde locuiesc aproximativ 40.000 de persoane, nu mai este potabilă încă de la începutul lunii noiembrie 2025.

Situația a fost determinată de creșterea turbidității apei, în contextul deversărilor controlate din lacul de acumulare Vidraru.

Operatorul Aquaterm a informat încă din 10 noiembrie că turbiditatea apei brute din canalul de la Oești a depășit capacitatea de filtrare a stației de tratare de la Cerbureni.

În ultimele luni, Hidroelectrica a efectuat deversări controlate din acumularea Vidraru de pe râul Argeș, necesare pentru desfășurarea lucrărilor de retehnologizare a amenajării hidroenergetice, operațiuni care au contribuit la creșterea cantității de suspensii din apă și la afectarea procesului de tratare.

Editor : A.D.