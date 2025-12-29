Live TV

Apele Române anunță reluarea accesului la sistemul informatic după atacul cibernetic

Symbolic image cyber attack, computer crime, cybercrime, computer hackers attack a network, computer, IT infrastructure
Atac cibernetic. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Accesul la aplicaţia economică, precum şi la aplicaţia de dispecerat, esenţială pentru monitorizarea situaţiilor hidrologice, este reluat gradual, la nivelul fiecărei Administraţii Bazinale de Apă, a anunţat, luni, Administraţia Naţională Apele Române, afectată, în 20 decembrie, de un atac cibernetic.

„Procesul se desfăşoară cu respectarea paşilor stabiliţi de autorităţile competente, în vederea restaurării infrastructurii informatice într-un mediu securizat. Refacerea conturilor de utilizator a fost finalizată, permiţând reluarea accesului securizat la sistemele informatice necesare desfăşurării activităţii curente. Serviciul de e-mail se află în prezent în curs de stabilizare.

Lucrările pentru securizarea şi repunerea în funcţiune a site-ului www.rowater.ro sunt în desfăşurare. Situaţia este sub control, iar activităţile esenţiale ale Administraţiei Naţionale Apele Române continuă fără întreruperi”, a transmis instituţia, printr-un comunicat.

Monitorizarea resurselor de apă, funcţionarea infrastructurii hidrotehnice, precum şi activitatea de prognoză şi apărare împotriva inundaţiilor se desfăşoară în parametri normali.

Investigaţia privind atacul cibernetic din data de 20 decembrie este în continuare în desfăşurare, a precizat sursa citată.

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a anunţat, recent, că a fost notificat cu privire la un atac cibernetic de tip ransomware asupra mai multor staţii de lucru şi servere care aparţin Administraţiei Naţionale Apele Române şi unui număr de 10 (din 11) administraţii bazinale de apă din ţară, inclusiv Oradea, Cluj, Iaşi, Siret, Buzău.

Conform DNSC, din pricina acestui incident cibernetic, aproximativ 1.000 sisteme IT&C au fost compromise, inclusiv servere de aplicaţii de tip Geographical Information System (GIS), servere de baze de date, staţii de lucru Windows, servere Windows Server, servere de e-mail/web şi Domain Name Servers (DNS).

