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Apelul Autorității pentru Cetățenie: Nu îi credeți pe cei care vă promit că vă ajută să obțineți cetățenia sau să urgentați dosarul

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FOTO: Shutterstock
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Din articol
„Nu există noțiunea legală sau administrativă de urgentare” Pașii pentru verificarea stadiului dosarului

Autoritatea Națională pentru Cetățenie subliniază, într-un comunicat de presă, că singura sursă legală și oficială de informare pentru obținerea cetățeniei și soluționarea cererilor este site-ul oficial al instituției. ANC „recomandă insistent” să nu fie crezute persoanele, reclamele sau site-urile neoficiale care pretind că pot ajuta în acest sens.

„Vă recomandăm insistent să nu dați crezare zvonurilor, persoanelor, reclamelor sau site-urilor neoficiale care pretind că vă pot ajuta să obțineți cetățenia ori să urgentați soluționarea dosarului în schimbul unor sume de bani. Singura sursă sigură, legală și oficială de informare este site-ul instituției noastre: https://cetatenie.just.ro/”, potrivit unui comunicat transmis de ANC.

Instituția mai subliniază că „orice promisiune sau încercare de a interveni pe lângă funcționarii instituției” pentru influențarea sau urgentarea procesului de soluționare a cererilor este infracțiune.

„În situația în care vă confruntați cu astfel de propuneri sau tentative de fraudă, vă solicităm să sesizați de îndată organele de cercetare penală competente”, se mai arată în apelul instituției.

În acest sens, ANC mai arată că, dacă sunt furnizate nume, date personale sau presupuse legături cu conducerea instituției sau membrii Comisiei pentru Cetățenie, unicul scop este de a „induce în eroare”.

„Instituția  se delimitează ferm de orice astfel de practici.  În cazul în care vă confruntați cu astfel de propuneri, tentative de fraudă sau eventuale promisiuni de intervenții la nivelul procesului de soluționare a cererilor de cetățenie română, vă solicităm să sesizați de îndată organele de cercetare penală competente”, potrivit ANC.

„Nu există noțiunea legală sau administrativă de urgentare”

ANC subliniază că cererile de cetățenie se analizează și soluționează în ordinea cronologică a înregistrării lor și că doar Comisia pentru Cetățenie poate decide dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

„Precizăm în mod clar că în cadrul procedurilor derulate de ANC nu există noțiunea legală sau administrativă de urgentare”, subliniază instituția.

Instituția mai menționează că procesarea dosarelor este complet gratuită și că nu percepe nicio taxă de înregistrare sau soluționare. Singura taxă percepută este cea aferentă eliberării cardului de cetățenie.

Pașii pentru verificarea stadiului dosarului

ANC a listat și un ghid pentru verificarea stadiului dosarului:

  •  Intrați pe site-ul https://cetatenie.just.ro și accesați secțiunea „STADIU DOSAR” (sau direct la adresa https://cetatenie.just.ro/stadiu-dosar/).
  • Selectați articolul de lege în baza căruia ați depus cererea și anul înregistrării acesteia.
  • Descărcați fișierul afișat și căutați numărul dosarului dumneavoastră.

Informațiile din tabel sunt interpretate astfel:

  • Coloana „TERMEN”: Arată data la care Comisia s-a întrunit sau urmează să se întrunească pentru a analiza dosarul.
  • Coloana „SOLUȚIE”: Indică numărul Ordinului de aprobare, în cazul în care cererea a fost deja soluționată.

„Dacă data din coloana „TERMEN” a trecut, iar în coloana „SOLUȚIE” nu apare niciun număr de ordin, înseamnă că dosarul se află încă în lucru (în faza de solicitare sau primire a avizelor de la instituțiile partenere). În această situație nu trebuie să vă îngrijorați, întrucât cererii i se va aloca automat un nou termen de analiză”, a mai subliniat ANC.

Editor : M.G.

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