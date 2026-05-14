Aproape 2 miliarde de euro cash au tranzitat granițele României între 2024-2025. Raport: fluxuri repetitive, riscuri de spălare de bani

Aproape 1,8 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025, iar analizele realizate de Corpul de Control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamală Română (AVR) indică existența unor fluxuri repetitive de bani, rute recurente și riscuri majore de spălare a banilor. Potrivit raportului, un număr restrâns de persoane a transportat în mod repetat sume foarte mari de numerar, cele mai multe provenind din Ucraina și având ca destinație Austria sau Turcia.

Raportul finalizat recent de Ministerul Finanțelor arată că, în perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2025, au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar în bazele de date analizate. Dintre acestea, 5.758 au fost depuse la intrarea în Uniunea Europeană prin punctele de frontieră ale României, iar 1.835 la ieșirea din UE.

Valoarea totală declarată la intrare a fost de 1,261 miliarde de euro, iar la ieșire de 511,7 milioane de euro.

Ucraina, principala sursă a numerarului

Potrivit analizelor realizate în cadrul acțiunii de control desfășurate de Ministerul Finanțelor și Autoritatea Vamală Română, Ucraina a reprezentat principala țară de proveniență a fondurilor transportate în numerar prin România, fiind urmată de Republica Moldova și Turcia.

Principalele destinații ale numerarului declarat au fost Turcia, Austria și România.

„Doar în perioada 2024-2025, 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în UE prin România au avut ca sursă de proveniență Ucraina”, se arată în raport.

Analizele au evidențiat și existența unor tipare repetitive de transport transfrontalier de numerar, cu sume foarte mari concentrate în mâinile unui număr restrâns de persoane.

„Verificările au evidențiat faptul că un grup restrâns de persoane a efectuat în mod repetat transporturi de numerar de valori foarte mari. Din totalul de 1.464 de declarații aferente persoanelor care au intrat în UE din Ucraina, 943 de declarații, reprezentând 64%, au fost depuse de doar 21 de persoane”, precizează documentul.

În cadrul analizelor au fost identificate persoane care au introdus în mod repetitiv sume importante de bani prin punctele de frontieră ale României, folosind în principal rutele Ucraina – România – Austria și Ucraina – România – Turcia.

Două puncte vamale au concentrat peste 92% din sumele declarate

Raportul arată și o concentrare masivă a fluxurilor de numerar în două puncte vamale.

Biroul Vamal de Frontieră Siret a înregistrat, în perioada analizată, declarații de numerar în valoare de aproximativ 793,9 milioane de euro, iar Biroul Vamal de Frontieră Halmeu aproximativ 362,7 milioane de euro.

„Cumulate, cele două puncte vamale au concentrat peste 92% din totalul sumelor declarate la nivel național”, se arată în raportul Ministerului Finanțelor.

Datele analizate arată că în primele luni din 2025 fluxurile de numerar transportat peste frontieră au crescut semnificativ, atât la intrarea în Uniunea Europeană, cât și la ieșire.

Vârful fenomenului a fost înregistrat în perioada martie-mai 2025, când volumele declarate au depășit clar nivelurile din aceeași perioadă a anului 2024.

Potrivit raportului, valorile declarate au ajuns la aproximativ 72 de milioane de euro în martie 2025, 67 de milioane de euro în aprilie și aproape 100 de milioane de euro în mai 2025.

Ministerul Finanțelor susține însă că, începând cu luna iunie 2025 și continuând în 2026, fluxurile au scăzut puternic.

„Nivelurile din a doua parte a anului 2025 și cele din primele luni din 2026 sunt semnificativ mai mici decât cele din perioada de vârf. Schimbarea indică faptul că fenomenul identificat în prima parte a anului a fost diminuat, inclusiv prin intensificarea măsurilor de control și monitorizare inițiate de Ministerul Finanțelor”, precizează instituția.

Controale în desfășurare și schimbări în conducerea instituțiilor

Corpul de Control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamală Română desfășoară în prezent acțiuni de control care vizează verificarea respectării prevederilor legale privind declararea numerarului care intră sau iese din Uniunea Europeană și modul de gestionare a formularului unic utilizat la frontieră pentru perioada 2024-2025.

Ministerul Finanțelor a precizat și că niciuna dintre persoanele aflate la conducerea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și a structurilor responsabile din cadrul Autorității Vamale Române în perioada verificată nu mai ocupă funcții de conducere, fiind destituite în ultimele luni.

„Avem nevoie de o capacitate reală de analiză de risc, de instrumente moderne de monitorizare și de o cooperare instituțională eficientă, astfel încât România să poată preveni și combate vulnerabilitățile asociate fluxurilor financiare transfrontaliere”, a afirmat Alexandru Nazare.

Raportul detaliat al analizelor și constatărilor a fost transmis autorităților competente în domeniul investigării infracțiunilor economico-financiare, în vederea valorificării informațiilor și dispunerii măsurilor legale necesare.

