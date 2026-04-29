Aproximativ 700 de pachete de țigări și aproape 2 kilograme de tutun au fost descoperite de autoritățile de frontieră pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, în bagajele unui cetățean vietnamez care încerca să le introducă ilegal în țară, ascunse în cutii de dulciuri și de electronice.

Potrivit autorităților, incidentul a avut loc în dimineața zilei de 29 aprilie 2026, în jurul orei 10:00, la Punctul de Trecere a Frontierei din cadrul aeroportului. Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, sosise în România cu o cursă din direcția Vietnam.

După efectuarea formalităților de frontieră și ridicarea bagajelor de cală, acesta s-a îndreptat spre ieșire pe culoarul verde, destinat persoanelor care nu au bunuri de declarat.

„Acționând în baza analizei de risc, polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali au procedat la efectuarea unui control amănunțit asupra bagajelor de cală ale acestuia, în urma căruia au fost descoperite, nedeclarate, ascunse în cutii de dulciuri și de electronice, o cantitate semnificativă de țigări”, au transmis autoritățile.

În urma inventarierii, au fost descoperite 678 de pachete de țigări (13.560 de țigarete), de proveniență extracomunitară, precum și 1,9 kilograme de tutun vrac.

„În cauză, va fi sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă”, au mai precizat autoritățile.

