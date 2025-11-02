Live TV

Aproape 8.000 de pachete de țigări de contrabandă descoperite pe Aeroportul Otopeni. Orașul luxos de unde au fost aduse

Data actualizării: Data publicării:
Bagajele cu miile de țigări ar proveni din Dubai FOTO Poliția de Frontieră
Bagajele cu miile de țigări ar proveni din Dubai FOTO Poliția de Frontieră

Poliţiştii de frontieră fac cercetări, după ce au găsit, în bagajele de cală a doi cetăţeni români, mii de pachete de ţigări de contrabandă, fără timbru de acciză, pe Aeroportul Otopeni. Ţigările au sosit în România cu un zbor internațional.

„Poliţiştii de frontieră din cadrul Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti efectuează cercetări în urma descoperirii a peste 156.000 de ţigarete ascunse în bagajele de cală a două persoane care au încercat să le introducă ilegal în ţară”, a transmis Poliţia de Frontieră, într-un comunicat de presă, de duminică.

Şase bagaje au rămas neridicate de pe banda alocată cursei de Dubai şi au fost duse la biroul de bagaje pierdute.

„În data de 1 noiembrie 2025, la ora 01:50, pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă a aterizat o aeronavă din direcţia Dubai. După procesarea pasagerilor şi ridicarea bagajelor s-a constatat că pe banda alocată cursei menţionate au rămas şase bagaje, fapt pentru care acestea au fost ridicate de personalul unei companii de handling şi plasate la biroul de bagaje pierdute”, a precizat sursa citată.

La scurt timp, un cetăţean român s-a prezentat pentru a ridica o parte dintre aceste bagaje şi a încercat să evite controlul de frontieră.

„În jurul orei 07:45, un cetăţean român s-a prezentat la birou pentru a-şi ridica bagajele. După preluare, acesta s-a deplasat pe fluxul verde, destinat persoanelor care nu au nimic de declarat autorităţilor vamale, încercând să evite controlul. Poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali prezenţi l-au oprit pentru verificări, iar în urma controlului amănunţit au descoperit 104.000 ţigarete (5.200 pachete), fără timbru de acciză”, a precizat Poliţia de Frontieră.

Conform sursei citate, la scurt timp, un alt cetăţean român s-a prezentat pentru a ridica celelalte două bagaje rămase de la acelaşi zbor, procedând în mod similar.

„În urma verificărilor s-a constatat că acesta nu era titularul bagajelor. S-a constituit o comisie pentru deschiderea lor, ocazie cu care au fost descoperite alte 52.000 ţigarete (2.600 pachete), nedeclarate şi netimbrate”, se arată în comunicat.

Întreaga cantitatea de ţigări, 156.000 (7.800 pachete), a fost reţinută de către autoritatea vamală.

A fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, pentru efectuarea de cercetări pentru infracţiunea de contrabandă.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Col Toma Marius Cezar
1
Schimbare în Jandarmeria București, a doua zi după amenda dată pentru Colectiv. Cine este...
ranca-transalipna
2
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar...
Vladimir Putin și Donald Trump
3
Tensiune uriașă: Trump a lovit Rusia cu sancțiuni pe care nici Biden nu le-a impus. Cum...
Bratislava
4
Poliția slovacă vine cu clarificări după ce parlamentul a limitat viteza pietonilor la 6...
photo-collage.png - 2025-11-02T002212.642
5
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie: 10 persoane au fost înjunghiate și sunt...
L-a chemat la negocieri! Dan Șucu, pe cale să pună un antrenor cu nume uriaș la Genoa
Digi Sport
L-a chemat la negocieri! Dan Șucu, pe cale să pună un antrenor cu nume uriaș la Genoa
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
comemorare victime colectiv
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
Noi recorduri de temperaturi în România. ANM anunță de când s-ar...
Președintele SUA, Donald Trump.
Trump amenință o „țară în dizgrație” cu o intervenție militară...
WhatsApp Image 2025-06-21 at 11.20.22_1cdb4348
Avertizare MAE pentru românii care merg în Bulgaria. Când se suspendă...
Ultimele știri
Bărbaţii arestaţi pentru atacul din trenul care mergea spre Londra sunt britanici. Poliția: „Nimic nu sugerează o motivaţie teroristă”
Melodie pe versuri de Radu Gyr, propagandistul Mişcării Legionare, cântată în Catedrala Naţională. Bănescu: Face rău Bisericii
Anchetă epidemiologică la 2 hoteluri din Băile Felix, după ce peste 20 de copii s-au simțit rău și 3 au ajuns la spital cu vărsături
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Politiștii au confiscat aproximativ 4.400 de bunuri FOTO Poliția de Frontieră
Produse contrafăcute în valoare de 1,2 milioane de lei, descoperite de polițiștii de frontieră. Mii de haine și parfumuri confiscate
avion in zbor
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
475a773e-a11b-4600-b203-4a41923dcdaf
Bărbat prins cu bani falși pe Aeroportul Henri Coandă. Ce voia să facă cu sutele de euro
Screenshot 2025-08-25 141404
Telefoane de 700.000 lei, ascunse în pereţii unui microbuz din Ucraina. Captura Poliţiei de Frontieră la Vicovu de Sus
175611321285-40837-S4
Bunuri contrafăcute de peste 1 milion de euro, descoperite de polițiștii de frontieră din Garda de Coastă
Partenerii noștri
Pe Roz
Anthony Hopkins nu a mai vorbit de 24 de ani cu fiica sa: Îi doresc tot binele din lume
Cancan
Ce mesaje i-a trimis medicul Ștefania Szabo lui Daniel Balaș. Fostul preot le-a făcut publice: 'Nu sunt bine...
Fanatik.ro
Anunț de impact! Ce i-a spus Florin Tănase lui Gigi Becali despre Darius Olaru: „Patroane…”
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Dezvăluire șoc: “Neluțu Varga a făcut schimbările lui CFR Cluj cu Dinamo! El l-a băgat pe Zouma, cine...
Adevărul
Drumul Rusiei către bolșevism: de ce poporul sărăcit a îmbrățișat extremismul și ce consecințe a avut pentru...
Playtech
Românii care au cumpărat locuințe prin legea din 1995 pot obține acum terenul aferent. Care sunt pașii legali
Digi FM
Casa la care au visat. Prințul William și prințesa Kate s-au mutat la Forest Lodge. Schimbarea vine după cea...
Digi Sport
"Vreau să cresc găini!" La 31 de ani, milionara în euro umilită de o româncă i-a lăsat mască pe toți
Pro FM
Dua Lipa este „cea mai frumoasă femeie din lume”. Logodnicul ei, un actor în vogă la Hollywood, dezvăluie...
Film Now
Guillermo del Toro spune că „mai degrabă ar muri” decât să folosească AI generativă în filmele sale: „Nu mă...
Adevarul
E-Road lângă Paris. Prima autostradă din lume cu încărcare wireless pentru mașini electrice
Newsweek
Judecător de 49 ani a ieșit la pensie cu 50.000 lei pe lună. A cerut ca Dragnea să nu fie condamnat
Digi FM
Zile libere de Crăciun și Revelion. Cât durează vacanța de iarnă în 2025 – 2026
Digi World
Muzica poate contribui la reducerea riscului de demenţă cu până la 40%. Explicațiile cercetătorilor
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
De ce s-au despărțit Tom Cruise și Ana de Armas. „Ea a simțit nevoia să facă un pas înapoi”
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles