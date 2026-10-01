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București. Aproape 800 de locuri de parcare de reședință în plus, în Sectorul 1

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parcare masini
Foto Getty Images
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Aproape 800 de locuri de parcare marcate cu albastru de pe mai multe străzi din Sectorul 1 au fost preluate de la Compania Municipală Parking Bucureşti şi au trecut în administrarea primăriei locale, a anunţat primarul George Cristian Tuţă.

El a transmis, joi, printr-o postare pe Facebook, că aceste locuri nu vor mai fi parcări cu plată la oră, ci vor deveni parcări de reşedinţă pentru locuitorii sectorului.

George Cristian Tuţă a menţionat că au fost retrasate, numerotate şi, în perioada următoare, vor fi disponibile în platforma de parcări a autorităţii locale.

„Pentru mine, lucrurile nu se opresc la trasarea unor locuri de parcare. Vrem să punem în ordine, treptat, toate străzile din Sectorul 1: să ştim clar unde se poate parca şi unde trebuie să rămână liber, să nu mai avem străzi blocate şi, cel mai important, să existe permanent loc suficient pentru accesul ambulanţelor şi al maşinilor de pompieri. În perioada următoare vom continua să intervenim, stradă cu stradă, în toate zonele Sectorului 1. Nu putem crea spaţiu acolo unde el nu există, dar putem organiza mult mai bine ceea ce avem. Iar asta facem”, a mai transmis primarul Tuţă.

Editor : Sebastian Eduard

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