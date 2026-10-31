Aproape de o tragedie: un biciclist a fost rănit pe traseul Cruce Albastră din Maramureș de un cablu intins la nivelul gâtului

Un practicant al ciclismului montan a fost rănit pe traseul Cruce Albastră din Maramureş, după ce a lovit în plin un cablu întins transversal pe traseu. Salvamont Maramureş anunţă că a făcut verificări la faţa locului şi a constatat că proprietarul unor terenuri a întins cablurile pentru a-i opri pe străini să intre pe proprietatea sa.

Incidentul în urma căruia o persoană a fost rănită în timp ce practica mountain biking a fost făcut public, pe reţelele de socializare, de către organizaţia Maramureş Bike.

„Tragem un semnal de alarmă extrem de serios pentru toată comunitatea de biciclişti şi alergători montani din Maramureş. Un coleg de-al nostru a fost la un pas de o tragedie în timp ce cobora pe traseul turistic marcat cu Cruce Albastră (Parcul Regina Maria - Piatra Tâlharului - Vârful Pleştioara). Chiar la coborâre, la ieşirea din poteca turistică înspre Strada Valea Roşie nr. 205, a lovit în plin o sârmă întinsă transversal, exact la nivelul gâtului. (...) Deznodământul a fost «doar» o căzătură urâtă, sperietură mare şi contuzii. La doar câţiva kilometri pe oră în plus urmările puteau fi fatale. Vorbim despre un act criminal, nu despre o simplă dispută legată de proprietate sau acces”, a scris organizaţia care îi reprezintă pe cicliştii din Maramureș.

Reprezentanţii Maramureş Bike publică imagini cu rănitul, arătând că din acestea „se vede clar că nu este vorba despre un gard căzut accidental, ci despre o sârmă montată intenţionat de către persoane din zonă”.

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Oficialii Salvamont Maramureş anunţă că, în urma incidentului semnalat de comunitatea de ciclişti, au făcut verificări în teren, pe traseul turistic Cruce Albastră - Valea Roşie.

„Verificarea a fost efectuată în urma angajamentului asumat public de directorul Salvamont Maramureş, ca răspuns la sesizarea privind posibilele pericole existente în zona respectivă. În urma verificărilor efectuate în teren, s-a constatat că pe cablul respectiv era montat un panou de avertizare cu mesajul «Acces interzis. Proprietate privată». În acest context, precizăm că în zonă există mai multe terenuri private, unele fiind achiziţionate ulterior marcării traseului turistic. Această situaţie a impus modificarea unor porţiuni ale traseului iniţial, Salvamont Maramureş instalând stâlpi şi indicatoare de avertizare pentru orientarea şi siguranţa celor care parcurg traseul”, au anunţat oficialii Salvamont Maramureş.

Aceştia precizează că împrejurările producerii incidentului, modul de amplasare a cablului şi eventualele responsabilităţi reprezintă aspecte care intră în competenţa autorităţilor abilitate să efectueze verificările necesare.

Editor : B.E.