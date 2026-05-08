Arahide crude și prăjite, retrase de la vânzare dintr-un mare lanț de magazine: care e motivul

Retailerul francez Carrefour anunţă retragerea de la comercializare din România a mai multor loturi de arahide, crude şi prăjite, la diferite gramaje, din cauza unei posibile depăşiri a contaminanţilor aflatoxina B1 şi aflatoxine totale, toxine produse mucegaiuri care se dezvoltă frecvent pe culturile agricole depozitate în condiții de umiditate și căldură.

„Vă informăm că urmare a notificării primite din partea furnizorului DEPAL SRL, CARREFOUR ROMANIA SA a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la clienţi a produsului menţionat mai jos", se arată într-un anunţ postat, vineri, pe site-ul ANSVSA.

Este vorba despre mai multe loturi de arahide decojite crude şi arahide decojite prăjite.

„Motivul rechemării: Posibilă depăşire a contaminanţilor aflatoxina B1 şi aflatoxine totale. Se recomandă persoanelor care deţin produsele menţionate mai sus să nu le consume, ci să le distrugă sau să le aducă înapoi în magazinele Carrefour de unde au fost achiziţionate", arată sursa citată.

Contravaloarea produselor va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

