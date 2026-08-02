Armata intervine astăzi de urgență pe Dunăre și pregătește să arunce în aer o stâncă pentru a devia cursul apei astfel încât să mențină în funcțiune unul dintre reactoarele centralei de la Cernavodă. Asta după ce debitul Dunării a ajuns la un minim istoric din cauza secetei, iar presiunea pe sistemul energetic național este uriașă. Situația este critică și în Ungaria, care închide complet astăzi centrala nucleară de pe Dunăre.

Autoritățile fac ultimele măsurători înainte de detonarea stâncii. Potrivit oficialilor, operațiunea este necesară pentru că, cauza stâncii se formează curenții iar cea mai mare cantitate de apă se duce spre brațul Bala, nu spre Dunărea Veche, respectiv Cernavodă, acolo unde este nevoie.

Ulterior vor fi amplasate patru barje încărcate cu aproximativ 500 de tone de piatră care vor permite dirijarea unui volum mai mare de apă spre Dunărea Veche. Administrația fluvială a început deja lucrările de dragaj pentru acest sector. Scopul este să ajungă cât mai multă apă la canalul de alimentare a centralei din Cernavodă. Apele Române transmis că operațiunea este una extrem de complexă și sunt riscuri ca lucrarea să nu funcționeze. Operațiunea vine în contextul în care debitul Dunării a scăzut semnificativ, astfel Guvernul a alocat 7 milioane de lei pentru intervenție.

Anterior, operațiunile de eliberare a barjelor și navelor de croazieră care au rămas blocate în nisipul Dunării, în Dolj, au eșuat. Nivelul apei este extrem de scăzut. Autoritățile au încercat din nou să scoată o barjă încărcată cu cereale, care stă în nisip de aproape o săptămână.

„La intrarea în Delta Dunării în țară pe secțiunea Baziaș. debitul înregistrat este de 1.590m/s, mult sub media multianuală de 4.700m³/s. În zona zonele cu probleme de navigație sunt în avans de Porțile de Fier doi și anume grad brațul Coșul, Salcia, Calafat, Bechet. Privința sectorului de navigație de pe Brațul Cocoșu a fost emis pe data de 29/07/2026 un aviz către navigatori unde se recomandă utilizarea ecoziei sârbești deoarece pe Brațul Cocoșu sunt apele sunt mici și sunt sunt restricții de pesaj. Navele nu pot fi încărcate la capacitatea totală”, a explicat Petre Ureche, seful Serviciului Siguranța Navigației.

Recomandări pentru companii

Criza se adâncește și în ceea ce privește productia de energie. Ministerul Energiei a convoacat, luni, marii consumatori industriali pentru a găsi soluții de economisire a electricității la orele de vârf, adică seara. Companiile sunt îndemnate să își mute, voluntar, producția în timpul zilei, pentru a reduce presiunea asupra rețelei.

„Am făcut deja o comunicare consumatorilor semnificativi, peste 50 mii de megawați/ oră consum. Avem luni la ora 12.00 o reuniune în regim online. Am selectat un număr consistent de firme cu care vom discuta să vedem în ce măsură isi pot reorienta activitatea pentru a nu supraaglomera orele de seară”, a explicat acesta.

În caz contrar, Bușoi a subliniat că există și varianta unei deconectări a marilor consumatori industriali.

„În caz de situație gravă de lipsa de electricitate în sistem există proceduri, un manual, proceduri legale prin care se pot deconecta în primul rând marii consumatori industriali. Dar nu vom ajunge acolo, luăm toate măsurile ca să nu ajungem acolo. Dar ne-ar ajuta foarte mult și vom cere marilor consumatori, aceia care pot, să își reorienteze producția și fluxul industrial către orele care nu-s de vârf

Sunt convins că vor intelege. Pentru că e mai periculos și dificil si dezavantajos pentru ei să-i deconectăm pentru că ca le vor crea probleme. Mai bine facem un program voluntar controlat în care ei își reorientează activitatea sau cei din bandă își reduc consumul”, a conchis Bușoi.

Întrijorări în Serbia și Ungaria

Debitul tot mai scăzut al fluviului îi îngrijorează pe administratorii centralei sârbe de la Porțile de Fier.

„Situația actuală la sistemul Porțile de Fier este următoarea: producția noastră zilnică este de 5 GWh, ceea ce reprezintă 20% din capacitatea maximă zilnică. În ceea ce privește centrala sârbă din cadrul sistemului "Porțile de Fier", producția zilnică este de 2 GWh, reprezentând 30% din capacitatea maximă zilnică. Acest lucru înseamnă că transformăm în energie electrică întregul debit de apă care intră în sistem – în prezent de 1.600 de metri cubi pe secundă – însă este evident că producția este semnificativ mai mică decât cea planificată”, a declarat Davor Maljoković, director centralei sârbe Porțile de Fier

Decizie fără precedent în ultimii 40 de ani și în Ungaria. Toate cele patru reactoare ale centralei nucleară de pe Dunăre vor fi oprite,

„În cei 42 de ani de funcționare ai Centralei Nucleare de la Paks, pentru prima dată producția va fi oprită complet, cel mai probabil în următoarele 24-72 de ore, din cauza nivelului record de scăzut al Dunării. Asta înseamnă că, cel târziu de luni, aproximativ 2.000 MW vor dispărea din producția de energie a Ungariei, în timp ce consumul de electricitate al populației și al instituțiilor crește continuu din cauza valului de căldură”, a transmis Peter Magyar, premierul Ungariei.

Hidrologii estimează că în următoare două săptămâni, nivelul Dunării va fi tot mai scăzut

Editor : I.B.