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Armata Română face angajări: aproape 7.000 de oameni, un record pentru ultimul deceniu. Ce condiții trebuie să îndeplinească candidații

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militari romani profimedia
Foto: Profimedia
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Ministerul Apărării Naţionale scoate la concurs aproape 7.000 de posturi de soldat şi gradat profesionist (SGP) în toată ţara.

„Armata Română face angajări. Aproape 7 mii de oameni, un record pentru ultimul deceniu. Printre planurile cu care am venit la minister s-au numărat: înzestrarea armatei cu tehnică modernă; împrospătarea resursei umane. Cu ambele suntem în grafic: cel mai mare program de înzestrare cu tehnică de ultimă generaţie tocmai s-a derulat în mai puţin de un an şi tocmai a fost semnat, iar din 7 septembrie, 6.763 de noi colegi care vor fi declaraţi admişi în cele 38 de judeţe unde se fac recrutări vor începe serviciul”, a transmis, marţi, pe Facebook, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă.

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Potrivit MApN, candidații trebuie să îndeplinească urmpătoarele condiţii minime:

-Vârsta: 18 - 45 de ani;

-Minimum 10 clase terminate;

-Nu e nevoie de facultate sau experienţă militară anterioară.

„Ce primeşti? Salariu stabil din prima zi. Asistenţă medicală asigurată. O carieră sigură şi respectată. Atenţie: locurile se împart pe judeţe şi selecţia a început deja. (...) Mergi direct la Centrul Militar Zonal (CMZ) din judeţul tău sau intră pe www.recrutaremapn.ro şi vezi ce ţi se potriveşte”, transmite MApN pe Facebook.

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Editor : A.P.

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